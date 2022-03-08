İngiltere, Rusya'dan ithal edilen petrolün aşamalı olarak durduracağını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarının 13’üncü gününde İngiltere’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’nin yılsonuna kadar Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. İngiltere'nin petrol ihtiyacının yüzde 8’inin Rusya’dan ithalat yoluyla karşılandığını aktaran Kwarteng, “Bu geçiş, piyasaya, işletmelere ve tedarik zincirlerine, Rus ithalatını ikame etmek için fazlasıyla yeterli zaman verecektir” dedi.

İşletmelerin, tüketicilerin bu karardan etkilenmemesi ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için bu yıl Rusya'dan ithal edilen petrolü kullanmaları gerektiğini belirten Kwarteng, “Hükümet ayrıca yeni bir Petrol Görev Gücü aracılığıyla şirketlerle birlikte çalışacak ve onların alternatif tedarik bulması için bu dönemde destekleyecek” dedi.

İngiltere’nin önemli bir petrol ve petrol ürünleri üreticisi olduğunu söyleyen Kwarten, “Önemli rezervlere sahibiz. Rusya'nın ötesinde, ithalatımızın büyük çoğunluğu ABD, Hollanda ve Körfez gibi güvenilir ortaklardan geliyor. Daha fazla tedarik için bu yıl onlarla birlikte çalışacağız” diye konuştu. (İHA)