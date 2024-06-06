114 gün sonra: İliç'te 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden üçünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

114 gün sonra gelen haberle birlikte toprak altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

İşçilerin kimlik bilgisinin DNA testi sonucunda belirleneceği belirtildi.

Aynı bölgede ikinci toprak kayması yaşanmıştı

Geçtiğimiz hafta aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha yaşanmıştı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaşananın "kontrollü toprak indirmesi" olduğunu söylese de madeni işleten Anagold Madencilik’in yüzde 80’inin ait olduğu Kanadalı şirket SSR Madencilik’ten yapılan açıklamada olay “hafif ölçekte bir toprak kayması” diye nitelendirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürerken, heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

İş kazası olarak tanımlanan olayda Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin de yerine getirilmediği ifade edildi.

Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı.

Raporda ayrıca, 7 Ekim 2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı veren yetkililerin de asli kusurlu olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

İkinci kapasite artışı iznini eski bakan Murat Kurum vermişti. Kurum'un yargılanıp yargılanmayacağı merak konusu. Dava kapsamında hâlâ 12 kişi tutuklu yargılanıyor.

9 işçiyi öldüren şirket kendini böyle savundu: İşsizliği bitirdik, cami yaptık

Meclis'te kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıya Anagold Madencilik'in temsilcileri de katılarak rapor sundu.

Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, şirketi "İşsizliğin en az olduğu ilçelerden biri İliç; cami, imamevi yaptık" diyerek savundu.

Anagold Hukuk Direktörü Cem Aktolga ise facianın yaşandığı gün sabah 08.00’de çatlakların tespit edildiğini doğrularken, şirkette çalışan Jeoteknik Mühendisi görevlisinin saat 14.28’de meydana gelen faciadan önce, saat 13.03’te olayla ilgili tespitlerde bulunduğu söyledi. Aktolga, mühendise geç yanıt verildiğini de açıklamalarıyla kabul etmiş oldu.

Komisyonda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kartaltepe Madencilik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ile Anagold'un Yönetim Kurulu Başkanı'nın aynı kişi (Cengiz Yalçın Demirci) olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yavuzyılmaz daha önce de Kartaltepe Madencilik tarafından liç sahasına usulsüz şekilde oksitli cevher yığıldığını, Anagold'un bu durumu gizlediğini belirtmişti.