İliç’teki madende bir toprak kayması daha: Şirket doğruladı, vali ‘kontrollü’ dedi

Erzincan’ın İliç ilçesinde, 13 Şubat’ta Çöpler altın madeninde siyanürlü liç yığınının kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kaldığı facianın ardından halen 5 işçiyi arama çalışmaları sürerken, bugün aynı bölgede yeni bir toprak kayması yaşandı.

DHA 5 işçinin cesetlerine ulaşmak için yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması olduğunun fark edildiğini, kurtarmada kullanılan vinçler bölgeden uzaklaşırken aynı yerde tekrar büyük bir toprak kayması yaşandığını duyurdu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "kontrollü toprak indirmesi" yapıldığını söyledi.

Aydoğdu, “İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir” diye belirtti.

Madeni işleten Anagold Madencilik’in yüzde 80’inin ait olduğu Kanadalı şirket SSR Madencilik’ten yapılan açıklamadaysa olay “hafif ölçekte bir toprak kayması” diye nitelendi, olay sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Kayma aynı liç sahasında oldu

SSR Madencilik’in açıklaması şöyle:

"27.05.2024 tarihinde saat 14:45 civarında Sabırlı Deresi yığın liç sahasında hafif ölçekte bir toprak kayması meydana gelmiştir. Söz konusu toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Topuk üstü olarak isimlendirdiğimiz alandan Sabırlı Deresi'ne doğru bir akış gerçekleşmiştir.

Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Bölgede yapılan arama çalışmalarına güvenlik sebebiyle ara verilmiş, alan ve yakın bölgeler önlem amaçlı olarak boşaltılmıştır. Teknik ekiplerimiz, konuyla ilgili incelemelerine devam etmektedir. Tüm gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."