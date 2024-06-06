Mezuniyet balolarını 'ahlaki' bulmayan MEB yıl sonu etkinliklerini Diyanet'e devretti

Mezuniyet balolarını "manevi ve ahlaki" değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle kısıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı, "ÇEDES yıl sonu etkinliği" adı altında din görevlilerine emanet ettiği çocukları camiye gönderdi.

İlk örnek Ankara'da yaşandı. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıyla, Liselere Geçiş Sınavı öncesinde “moral ve motivasyon” sağlayacağı iddiasıyla öğrenci ve velileri Merkez Camii’nde sabah namazına çağırdı.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Ankara Temsilcileri bunun “yerel idari otorite eliyle şeriat uygulaması örneği” olduğunu belirterek etkinliği protesto etti.

Camide 'yıl sonu' 81 ile yayılabilir

Benzer uygulamaların peşine düşen Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) en az 30 il ve ilçede öğrencilerin "yıl sonu etkinliği" için camilere gönderildiğini tespit etti.

Çocukların bazı örneklerde harem-selamlık camiye götürüldüğünü kaydeden TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, benzer etkinliklerin sayısının artacağını tahmin ediyor:

"Ankara-Mamak ve Bursa-Gürsu'da öğrencilerin ÇEDES kapsamında yıl sonu etkinliği olarak camiye götürülmesi buzdağının görünen kısmı. Okullar kapanana kadar da 81 ilin hepsinde bu etkinlikler yapılacağını öngörüyoruz."

'Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz!'

Uygulamanın çocukları cemaat ve tarikatlara emanet etmekle aynı anlama geldiğini vurgulayan Serkan Bebek, laik eğitim için mücadele edeceklerini söyledi:

"ÇEDES’le, yeni müfredatla ve bu yaptığınız etkinliklerle neyi amaçladığınızı biliyoruz. Laik eğitime artık açıktan savaş açılmıştır. Laik eğitimin son kırıntıları da ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bizler, çocuklarımıza vadettiğiniz bu dünyayı ve geleceği, ÇEDES’inizi, Maarif Modelinizi reddediyoruz.

Yapılmak istenenlerle gelecek kuşakların yüzlerce yıl öncesinin karanlığına teslim edilmesi, toplumun ilerleme iradesinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Karşı devrim hamlesine ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz!"