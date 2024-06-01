LGS öncesi öğrenci ve veliler namaza çağrılmıştı: Mamak’ta şeriat uygulamasına tepki

Türkiye genelinde okulların kapılarını imam ve müezzinlere açan ÇEDES projesi milli eğitimde dinselleşmeyi yaygınlaştırıyor.

Ankara Mamak’ta ilçe milli eğitim müdürlüğü okullara gönderdiği yazıyla, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde “moral ve motivasyon” sağlayacağı iddiasıyla öğrenci ve velileri bu sabah Merkez Camii’nde sabah namazına çağırmıştı.

Yazıda okul müdürlerinden “Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız” adıyla ÇEDES projesi kapsamında müftülükçe düzenlenen programa katılımın teşvik edilmesi istenmişti.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Ankara Temsilcileri bunun “yerel idari otorite eliyle şeriat uygulaması örneği” olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Aydınlanma Seferberliği başlatan THTM’nin Ankara Temsilcileri, TKP Abidinpaşa, Akşemsettin ve Doğukent semt evlerinin katılımıyla bugün Dikimevi PTT önünde bir araya gelerek bu gerici saldırıyı protesto etti.

LGS sınavına girecek olan gençlere ve ailelerine yöneltilen bu bilim dışı zorlamaya karşı bir araya geldiklerini duyuran THTM Ankara Temsilcilerii “Karanlığa kıyama çağıranlara yanıt olsun, bizler aydınlık için ayağa kalkma çağrısı yapmak için burdayız” dediler.

Açıklamayı okuyan THTM Ankara Temsilcisi Rukiye Kara THTM’nin geçen sonbaharda Cumhuriyet değerlerini yeniden ayağa kaldırarak bağımsız, özgür ve eşitlikçi bir ülkenin kuruluşu mücadelesinde yerini aldığını hatırlattı.

'Okullar Diyanet'in emrine girdi, öğretmenler imamlarla eşitlendi'

Kara THTM’nin henüz bir ay önce yaptığı 2. Genel Kurulu’nda yaptığı saptamayı şu sözlerle aktardı:

"Türkiye’de laiklik emekçi halkın elinden çıkmış ve ülkenin yüz yıl öncesindeki gibi bir karanlığa gömülmesi gündeme gelmiştir.

Bugün bütün bir nesil, çocuklar ve gençler ağır bir suiistimal altında bulunuyorlar. Zorunlu din eğitimi okul öncesi döneme kadar indirilmiş, müfredat bilimsel verilerden ve insanlığın ortak tarihsel referanslarından arındırılmıştır. ÇEDES projesi ile okullar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emrine girmiş, öğretmenler imamlarla eşitlenmiştir.

Bu koşullarda bilimi kavrayan, sorgulayan, bilimsel yöntemi kullanan bir neslin yetişmesi imkânsız hale gelmiştir. Bu durum sadece bir neslin aklını çalmamakta uzun erimde emekçi sınıfların eşitlik ve özgürlük mücadelesine de zarar vermektedir.”

'Yerel idari otorite eliyle yapılan şeriat uygulaması'

Bundan sadece bir ay öncesinde yapılan bu saptamanın hemen her gün yeni bir gerici saldırı ile doğrulandığını belirten Kara, Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısının da bu saldırıların yeni bir örneği olduğunu kaydetti.

Mamak Kaymakamlığı’nın tüm resmi, özel okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sınav tarihinden bir gün önce, LGS’ye girecek öğrencilerin ve ailelerinin Mamak Merkez Camii’nde düzenlenecek dini ibadet törenine katılmaları, zikir çekmeleri, namaza durmaları konusunda yönlendirilmelerini istediğini belirten Kara şöyle konuştu:

“Bu yazı, gençlerimizin akademik gelişimlerini ve dolayısıyla geleceklerini belirleyecek kritik sınavlardan birinin hemen öncesinde bilimsel yöntemi reddeden, dinsel öğreti ve referansları akademik eğitimin önüne koyan ve bunu yerel idari otorite eliyle yapan bir şeriat uygulaması örneğidir. Laiklik ilkesinin yok sayılmasıdır. Buna geçit vermeyeceğiz.”

Aydınlık için ayağa kalkma çağrısı

THTM’nin ÇEDES ve zorunlu din eğitimine, eğitimin genel olarak dinselleştirilmesine karşı mücadele etme ve bir direniş örme kararı aldığını belirten Kara, bugün de bu kararın arkasında durmak için emekçiler, öğrenciler, veliler, eğitimciler ve aydınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Kara “Yarın eğitim yaşamları açısından önemli bir sınavdan geçecek gençlerimize ve ailelerine yöneltilmiş bu bilimdışı zorlamaya karşı durmak için, bilimsel ve akademik yöntemin yerine oturtmaya çalıştıkları tilavetin, tesbihatın, namazın, duanın ait oldukları yerde kalması gerektiğini hatırlatmak için toplandık. Karanlığa kıyama çağıranlara yanıt olsun, bizler aydınlık için ayağa kalkma çağrısı yapmak için burdayız” dedi.

Basın açıklamasının ardından, THTM’nin bir ay önce başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki “Çocuklarımız için Bilimsel Eğitim İstiyoruz” başlıklı imza kampanyası için imza toplandı.