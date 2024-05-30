ÇEDES sınav stresine de 'çözüm' buldu: Kuran, namaz, dua

İmam ve müezzinlere okulların kapılarını açan ÇEDES, "proje" adı altında eğitimde dinselleşmeyi dayatıyor.

Son örnek Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Müftülük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla öğrencilerin 1-15 Haziran arasında düzenlenecek "ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri"ne gönderilmesini istedi.

2 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesine denk gelen etkinliğin, çocuklara "moral" olacağı savunuldu.

Ailelerin de davet edildiği etkinlikte Kuran okunacak, namaz kılınacak ve dua edilecek. "Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız" adı verilen programa LGS'ye girecek öğrencilerin özellikle teşvik edilmesi istendi.

Mamak İlçe Müftülüğü'nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı

'Çocuklarımızı nasıl koruyacağız diye endişelenmeye başladık'

Müftülüğün talebine tepki öğretmen ve velilerden geldi. Açıkalın İlkokulu önünde basın açıklaması düzenlendi.

Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu adına yapılan eylemde öğretmen ve veliler dinsel eğitime boyun eğmeyeceklerini ilan etti.

ÇEDES'le birlikte okullara cemaat ve tarikatların sokulduğunun altını çizen açıklamada "Kanaat, şükür, iffet, mahremiyet gibi değer yargılarınızı yüceltecek, buna da ÇEDES diyeceksiniz. Modeliniz, bir halkın eğitim yoluyla nasıl karanlığa sürüklendiğinin belgesidir. Karanlığa teslim olmayacağız" denildi.

Dün onaylanan yeni müfredata değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz, çocuklarımızı ÇEDES ile okullara soktuğunuz cemaatlerden/tarikatlardan nasıl koruyacağız diye düşünürken, bugün, okullarda uygulanacak olan çağdışı müfredatınızla çocuklarımızı okullardan nasıl koruyacağız diye endişelenmeye başladık."

Öğretmenler ve veliler "Karanlığa teslim olmayacağız" dedi.

İlk değil: Kurban kesmeyi öğretip, şeytan taşlattılar

ÇEDES projesi kapsamında daha önce çocuklar mezarlık temizlemeye götürülmüş, çocukların eline bıçak verilerek hayvan maketleri üzerinde “kurban kesimi” öğretilmiş, “hac ibadetini” öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kabe maketi kurulup öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi “öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseten, koruyan ve geliştiren fertler olmaları” hedefiyle yola çıkmıştı.

Önce pilot illerde uygulanan proje, 2024 itibariyle tüm Türkiye'ye yayıldı.