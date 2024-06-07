Yetkililer 21. yüzyılda eşek sırtında su taşınan köyleri görmüyor mu?

Eski bir film karesi ya da tarihi bir fotoğrafa benziyor ancak değil. Bu fotoğraf Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Aşağıkaragüney'inde çekildi.

Köyde su yok. Su altyapısı da yok.

Konu ülke gündemine CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından taşındı. İnan Akgün Alp, meclise taşıdığı gündem konuşmasında Kağızman’ın Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köylerinde su şebekesi olmadığı için vatandaşların hala eşek sırtında su taşıdığını belirtti.

'Köyde nüfus her geçen yıl eriyor'

Köylüler her gün ihtiyaç duydukları suyu eşek sırtında götürüyor evlerine. Hal böyle olunca da zaman içinde köy dışarıya göç veriyor ve köydeki üretici nüfus günden güne azalıyor. Hem kentlerdeki ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini etkiliyor bu durum hem de üretici köylüyü kent merkezlerinde iş arayanlar kervanına dahil ediyor.

Kağızman'daki Aşağıkaragüney köyü aslında benzer sorunlara sahip yüzlerce köyden bir tanesi. Ne yazık ki tekil bir örnek de değil. Üstlelik tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en verimli arazilerinden birine sahip olan bölgede yaşayan insanların maruz kaldığı mahrumiyet akıl alır gibi değil.

Yüksek rakımlı yaylarlarında hayvancılığın uzun bir döneme yayıldığı, meyve, özellikle de kayısı, elma ve tarım ürünleri açısından bereketli bir yer olan Kağızman bölgesinde bir bardak su bulamayan köylüler haliyle kent merkezlerine taşınma eğilimi gösteriyor. Köyün 2009 yılındaki nüfusu 250 civarındayken en son yapılan sayımlarda güncel sayının 150'ye kadar düştüğü belirtiliyor. Neredeyse tamamının tarım ve hayvancılıkla geçindiği bir köy için üretici nüfusun yarıya yakınının göç ettiği anlaşılıyor. Çünkü sorun sadece içme suyu sorunu değil. İçme suyu sorunu, yaşanan tüm sorunların sadece bir parçası. Benzer sorunlar ulaşım için de, eğitim için de sağlık ve benzeri diğer kamu hizmetlerinin ulaştırılması için de geçerli.

Yukarıkaragüney Köyü

'Millet sizi attan indirir, eşeğe de bindirir'

Konuyu kamuoyuna taşıyan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, mecliste yaptığı konuşmasında “Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köyleri vardır, Kağızman ilçemize bağlı ve 21'inci asırda su şebekesi olmadığı için insanlarımız maalesef hâlâ eşek sırtında su taşıyor. Bu köylerin altyapısını yapın yoksa milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir” dedi.

Sorunlarına çözüm bekleyen köylüler ise bu çağda böylesi sorunlarla anılmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

'Yanı başımızda gürül gürül akan bir nehir var ama köylerde içecek su yok'

Konuya dair soL'a konuşan köylülerden biri ise yanı başlarından akan ve Kağızman'ı ikiye bölen Aras Nehri'ne dikkat çekiyor:

"Sulama suyundan falan vazgeçtik. İçme suyumuz dahi yok. Sadece Yukarı ve Aşağıkaragüney'de yaşanmıyor bu sorun. Birçok köyde benzer bir sorun var. Aşağıkümbet'te de benzer sorunlar var mesela. Yanı başımızda ilçeyi ortadan ikiye bölen gürül gürül akan Aras Nehri var ama biz burada içecek su bulamıyoruz. Yazıktır bu. Ayıptır gerçekten. Şu halimizi görsünler ve çözsünler bu sorunu. Bu ülkenin üvey evladı mıyız biz?"

Köylüler özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla sorunun daha da çekilmez bir hal aldığını belirtirken yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını talep ediyor.