RTÜK Başkanı itiraf etti: 'Sansür değil, yapıcı ikaz'mış...

Hükümetin propaganda ve sansür aygıtına dönüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), görevi dışında hareket ettiği ortaya çıktı.

Mahkemelerin yayın yasağı kararını yayıncılara iletmekle mükellef olan RTÜK'ün, yayınlara önceden müdahaleye dair bir yetkisi olmamasına karşın, yayın kuruluşlarına "yapıcı ikaz"da bulunduğu itiraf edildi.

Söz konusu uygulamayı itiraf eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "yapıcı ikaz"ı, "Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır" ifadeleriyle gerekçelendirdi.

'Sansür değil, yapıcı ikaz'

BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması için hazırlanan MASAK Raporuna yer verdiği yazısında, Kaplan'ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank'tan 550 milyon TL'den fazla kredi aldığını ortaya koymuştu. Soykan’ın haberine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Halkbank'ın, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi verdiği haberleri üzerine, aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medya kurumlarına "ceza uyarısı" geldi.

Şahin, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu ve RTÜK'ün görev tanımında yer almayan ancak fiili olarak işletilen bir uygulamaya değindi: "Yapıcı ikaz".

"RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır" ifadelerini kullanan Şahin, söz konusu "uyarıların sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlar" olduğunu ileri sürdü.

'Sansürdür, sopa göstermektir'

Soykan’ın haberi sonrası getirilen yayın yasağına ve Şahin’in açıklamalarına ise Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki geldi.

"RTÜK'ten 'sansür' itirafı" başlıklı açıklamada, ''MASAK raporunun haberleştirilmesine dair mahkemeden hızlıca alınan ve bir gerekçe sunulmayan kararın basın özgürlüğüne bir darbe olduğu kuşkusuzdur" denildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yaptığı açıklamanın basın özgürlüğüne müdahaleyi ve sansürü daha ileri bir boyuta taşıdığının ifade edildiği açıklamada, "RTÜK'ün yayınlara 'önceden' müdahaleye dair bir yetkisi olmamasına karşın aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyesi de olan RTÜK Başkanı, birçok TV kanalına 'yapıcı ikaz' mesajı gönderdiğini kendisi itiraf etmiştir" denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapıcı ikaz'ın karşılığı basın özgürlüğünün işletildiği ülkelerde 'sansür'dür, sopa göstermektir! RTÜK'ün görevi, bir mahkemenin 'yayın yasağı' kararı varsa bunu yayıncılara iletmektir. RTÜK, bu konuda bir yayın yasağı olup olmadığını derhal kamuoyuna açıklamalıdır. Yayın yasağı yoksa, 'yapıcı ikaz'ların nedeni ve çerçevesi konusunda yayıncılar ve RTÜK açıklama yapmalıdır.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görev ve yetkilerini aşarak, yayın öncesi hiçbir görsel medya kuruluşuna müdahale edemez. Bu müdahale yürürlükteki kanunlara göre suçtur. Ancak artık basın kuruluşlarına yönelik bu tarz müdahaleler ne yazık ki normalleştirilmiş, meşrulaştırılmıştır. Basın kuruluşlarının yayınlarına müdahaleyi hiçbir koşulda kabul etmiyoruz."