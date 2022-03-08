Güncelleniyor | Ukrayna Savaşı'nda 13. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin 13. gününe ateşkesle giriliyor.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Savaşın 13. gününde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde yer alacak...

Güncelleme: 10.50

Rusya Savunma Bakanlığı:

-Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı.

-Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu.

-Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Jitomir’deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi.

-Rus uçakları iki MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. İki S-00 üze savunma sistemi bataryası, üç Buk M-1 sistemi, dört komuta merkezi, iki radar istasyonu, dokuz mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi.

-Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında.

-Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Mariupol'dki Osaviahim mahallesi üzerinde kontrol sağladı.

- Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri de 9 kilometre daha ilerledi, Borsonino, Kremennaya, Pesçanoe, Varvarovka, Pşeniçnoye, Epifanovka, Novodruzhesk, Belogorovka yerleşimlerinin kontrolünü aldı.

Güncelleme: 10.39

Çin'den ABD'ye: Ülke içinde ve Ukrayna dahil başka ülkelerde askeri amaçlarla yürüttüğünüz biyolojik faaliyetlere açıklama getirin.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Ukrayna’da uygulanan bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği gerçeği ortaya çıkarıldı. Açıkçası, özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte, Pentagon’un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik deneylerin yürütüldüğünün açığa çıkması konusunda ciddi endişeleri vardı" açıklaması yapmıştı.

Güncelleme: 10.32

Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Güncelleme: 10.28

Avrupa Birliği (AB), Birliğe üye olmak için başvuru yapan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın başvurusunu incelemeye hazırlanıyor.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın verdiği bilgiye göre, üye ülkelerin büyükelçileri, dün akşam üç ülkenin başvuruları hakkında AB Komisyonunun görüş bildirmesi için uzlaştı. Böylece üyelik başvurusunun ardından teknik sürecin ilk adımı atılmış oldu.

Ukrayna'dan doğrudan Putin'le görüşme talebi: 'Son sözü o söylüyor'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşme istediğini söyledi.

Kuleba, Kiev'in Moskova'da son sözü söyleyenin Putin olduğunu bildiğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy'den 'kaçtı' iddialarına yanıt: 12 gün sonra bir ilk...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın askeri harekatı sonrası ilk kez başkent Kiev'deki ofisinden görüntülü bir mesaj paylaştı.

"Bugün mücadelemizin, savunmamızın on ikinci akşamı. Hepimiz sahadayız, çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde" diyen Zelenskiy, "Ben Kiev'deyim. Ekibim benimle birlikte. Savunma sahada. Ülkemize hizmet edenler yerlerinde. Hepimiz savaştayız. Hepimiz elde edeceğimiz zaferimize katkıda bulunuyoruz'' ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Kiev'de kalıyorum. Ofisimdeyim. Saklanmıyorum. Kimseden korkmuyorum" dedi.

Rusya 10 gün içinde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu

Rusya'ya yönelik üst üste gelen yaptırımlar sonrası yaptırım rekoru da kırıldı.

Sputnik'in haberine göre, İran, Suriye ve KDHC'yi geçerek Rusya 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.