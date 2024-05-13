Meksika neoliberalizmin mirasından kurtulmak istiyor: Küba'dan 1200 doktor daha alınacak

Ülkesinde halihazırda 900'e yakın Kübalı doktor bulunduran Meksika hükümeti, 1200 Kübalı doktoru daha işe almaya hazırlanıyor.

Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü (IMSS) müdürü Zoé Robledo ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel konuya ilişkin cuma günü Küba başkenti Havana'da bir toplantı yaptı. Toplantıda, halihazırda Meksika'da bulunan Kübalı doktorlara dahil olacakların sayısı belirlendi.

'Devrimci doktorlarımıza katkıda bulunacak çok şey var'

Toplantının ardından açıklama yapan Díaz-Canel, "İki ulusumuz arasındaki bir hükümet projesi aracılığıyla Meksika halkına hizmet etmek, doktorlarımız için de bir büyük bir gelişmedir, çünkü profesyonel, insan ve devrimciler olarak onların eğitilmelerine, halkla olan deneyimlerine katkıda bulunacak şüphesiz daha çok şey var" dedi.

"Kardeş ulusu mümkün olduğu kadar destekleme isteğini" dile getiren Küba Devlet Başkanı, Ada'nın iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmasını genişletmek için halkın ve hükümetin erişebileceği her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Küba, pandemi döneminde birçok ülkeye olduğu gibi Meksika'ya da doktor göndermişti. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Kübalı sağlıkçıların desteğinin ardından Ada'dan daha çok doktor getireceklerini açıklamıştı.

Meksika: Kübalı doktorlar üretkenliğimizi artırdı

Öte yandan IMSS başkanı, mevcut Meksika hükümetinin sağlık sistemini güçlendirmeye devam etme konusundaki kararlılığını yineledi.

Tıbbi kuruluşun açıklamasında, "Kübalı doktorların IMSS-Refah'a katılımı, Meksikalı doktorların muayene ve ameliyathanelerde üretkenliğini artırarak Birinci Düzey Bakım'ı güçlendirme çalışmalarına katkı sağlamıştır" ifadesine yer verildi.

Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, Meksika Devlet Başkanı Obrador'la birlikte. Obrador, kendinden önceki dönemde benimsenen neoliberal politikaların ülkenin sağlık sistemini çökerttiğini uzun süredir vurguluyordu.

Meksika'da uzman doktor eksikliği

Meksika'da, neoliberal modelin ülkeye bıraktığı en korkunç miraslardan biri olan uzman doktor eksikliğine son vermek için çaba sarf ediliyor.

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'ne (INEGI) göre, Meksika'da 1000 kişi başına 2,4 doktor bulunuyor. Bu oran Latin Amerika'daki 1000 kişi başına 2 ortalamasının üzerinde olsa da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ortalaması olan 3,5'in altında.