Karar, konser yasakçılığına soyundu: Kızılordu Korosu'ndan sonra yeni hedefi Goran Bregoviç

Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun bu ayki Türkiye turnesinde yer alan Bursa ve Antalya’daki üç konser, Karar gazetesinin dört gün boyunca manşetten yaptığı çağrıların ardından iptal edilmişti. Gazete şimdi de Saraybosnalı Sırp-Hırvat müzisyen Goran Bregoviç’in 11 Temmuz’da Ankara’da vereceği konserin iptali için propagandaya başladı.

Gelecek Partisi’ne yakınlığıyla bilinen gazete bugün "Boşnaklara da konser saygısızlığı! Kasten mi yapıyorsunuz?” manşetiyle çıktı. 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde Goran Bregoviç’in Ankara’daki konserini “provokasyon” diye niteleyen gazete, Gelecek Partili Kani Torun’un da Bregoviç için “soykırım savunucusu” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Karar, Kızılordu Korosu'nun ardından bu kez da Goran Bregoviç konserine yasak isteyen manşetle çıktı.

Haberde konserin iptali çağrısı yapan Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomat C. Kani Torun’un şu paylaşımı aktarıldı:

“Srebrenitsa soykırımının yıldönümünde bir soykırım savunucusuna konser verdirmek hangi akılsızlık ve duyarsızlık ürünüdür? Bu konser iptal edilmelidir. Aynen Çerkez sürgününün yıldönümünde Rus Kızılordu korosunun konseri iptal edildiği gibi.”

Çerkes Sürgünü'nün yıldönümü diyerek Kızılordu Korosu'nu hedef almıştı

Karar gazetesi 22-27 Nisan tarihlerinde de Kızılordu Korosu’nun Türkiye turnesini hedef almıştı.

Turnenin Bursa ve Antalya konserlerinin 21 Mayıs 1863’teki Çerkes Sürgünü ve 18 Mayıs 1944’teki Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümlerine denk gelmesini gerekçe gösteren Karar, Soğuk Savaş döneminin antikomünist propagandalarının bir benzerine imza atarak konserlerin iptali çağrısında bulunmuştu.

Gazetenin 19. yüzyılın sonundaki Çerkes Sürgünü’nün sorumlusu olan Çarlık Rusyası’nı yıkan Sovyetler Birliği’nce kurulan Kızılordu Korosu’nu Çerkesler üzerinden hedef alması dikkat çekmişti.

İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım’da Nazi Almanyası’yla işbirliği yaparak Kızılordu’ya karşı Nazilerle birlikte savaşa katılan çoğunluğu Tatarlar olmak üzere sürgüne gönderilenleri anmak için belirlenen 18 Mayıs tarihindeki konser de Karar’ın hedefi olmuştu.

Karar gazetesinin manşetten günlerce hedef aldığı konserlerin organizasyonunu yapan İSF Sanat 18 Mayıs Bursa, 20-21 Mayıs Antalya ve 22 Mayıs Alanya konserlerinin “teknik nedenlerden dolayı” ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Aleksandros Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile Muhammed Yıldırır Konserleri etkinliğinin dün ve bugünkü Ankara ve yarın ve sonraki günkü İstanbul konserlerininse planlandığı gibi yapılacağı açıklanmıştı.

Konser iptallerinin ardından Karar 27 Nisan'da "Kızılordu sağduyuya yenildi" şeklinde manşet atacaktı.

Srebrenitsa ve Yugoslavya’ya NATO müdahalesi

Karar'ın yıldönümü olduğu için Goran Bregoviç konserinin iptali çağrısını yaptığı Srebrenitsa Katliamı, Yugoslavya’ya NATO müdahalesini meşrulaştırmak için kullanılmıştı.

11 Temmuz 1995'te BM tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da yaşananlar tarihe büyük bir katliam olarak geçti. Srebrenitsa’nın “güvenli bölge” ilan edilmesiyle, kentten Sırp nüfus kaçarken başka bölgelerden kaçan Boşnaklar sığınmış, kentin nüfusu 25 binden 60 bine yükselmişti.

Katliamda yaklaşık 83 bin kişinin öldürüldüğü iddia edildi ancak bu sayı kesinleşmiş değil. Ölenlerin bir kısmının sivil değil Boşnak askerleri olduğu öne sürülüyor. Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük sivil katliamı olduğu söylenen Srebrenitsa'da olaylar, 17 Temmuz'a kadar sürmüştü. Bu sırada kentte BM barış gücü askerleri bulunuyordu. Sırp birliklerinin gelmesiyle birlikte 5 bin sivilin BM’ye ait Potocari üssüne sığındıkları ancak Sırp birliklerinin esir aldığı 13 Hollandalı askere karşı, bu sivillerin Sırplara teslim edildiği öne sürülmüştü. Srebrenitsa katliamı sırasında BM kampındaki Bosnalıları kamptan çıkaran bölgenin BM Barış Gücü sorumlusu Hollanda 2022 yılında resmen özür dileyecekti.

Srebrenitsa’da yaşananlar Yugoslavya'nın parçalanması sürecinin en önemli adımı olan NATO'nun müdahalesini meşrulaştırmak üzere kullanıldı. Srebrenitsa katliamı Yugoslavya'nın denetiminin BM'den NATO'ya geçmesini sağlayan olaylardan biriydi. 30 Ağustos 1995'te Yugoslavya'ya ilk bomba düşerken NATO ülkelerinin gerekçesi "Srebrenitsa katliamının bir benzerinden Kosova'daki Arnavutları korumak" olacaktı.

Ancak NATO üyesi ülkeler 1 hafta kadar sürdüğü söylenen Srebrenitsa katliamı sırasında sessizliğe bürünmüş, bazılarının katliam sırasında bu ülkede BM çatısı altında askerleri olduğu halde olayları izlemekle yetinmeleri pek çok soru uyandırmıştı. Ayrıca yine aynı ülkeler Srebrenitsa bölgesindeki insanlara yardım ulaştırmamış kampta kalan mültecilerin bir kısmının susuzluk nedeniyle ölmesine göz yummuşlardı.