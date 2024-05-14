Bugün soL’da yayımlanan “15 yaşındaki çocuk, iş cinayetinde hayatını kaybetti: 'Siyasiler aracılığıyla aileye baskı' iddiası” haberine dair düzeltme ve özür açıklamasıdır.

10 Mayıs Cuma günü Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Abdullah Çevik isimli 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abdullah Çevik’in ailesi, Avukat İbrahim Halil Aydın aracılığıyla hastanedeki yetersizlikle ilgili bir açıklama yaparak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

soL muhabiri Yekta Armanc Hatipoğlu, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Avukat İbrahim Halil Aydın’la görüştü ve Aydın’ın görüşlerini “Çevik ailesinin avukatı” olarak aktararak söz konusu haberi hazırladı.

Ancak soL’un görüştüğü Av. İbrahim Halil Aydın’ın, Çevik ailesinin vekili Av. İbrahim Halil Aydın olmadığı, Çevik ailesinin vekili olan Av. İbrahim Halil Aydın’ın soL’a ilettiği e-posta üzerine anlaşılmıştır.

soL, durumu anlamak üzere yürüttüğü araştırmada, Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı “İbrahim Halil Aydın” isimli iki ayrı avukat bulunduğu, bir diğer İbrahim Halil Aydın’ın da avukat olup İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğunu tespit etmiştir.

soL, haberin hazırlanması sürecini incelemiştir. Kayıtlardan muhabirimiz Hatipoğlu’nun “Sizinle Abdullah Çevik hakkında konuşmak istiyorum” dediği, konuştuğu Av. İbrahim Halil Aydın’ın davayla doğrudan bir bağlantısı olmamasına rağmen verdiği olumlu yanıtı üzerine, avukatın Çevik ailesinin avukatı olduğunu varsayıp, bu noktayı özel olarak sormadığı anlaşılmaktadır.

soL, Çevik'in ailesiyle de görüşmüş, aile, Abdullah Çevik'in "çocuk işçi olmadığını" ifade etmiştir.

Muhabirimiz Hatipoğlu’nun anlaşılabilir hatası nedeniyle haberimizi geri çekiyoruz.