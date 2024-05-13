ABD’li müze yöneticisi İstanbul’da kaçakçılıktan gözaltına alındı: 'İzin almıştım' dedi

New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin küratörü, araknid (örümceğimsi) uzmanı Lorenzo Prendini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındı.

Valizinde çok sayıda örümcek, akrep ve bu hayvanlardan sağıldığı belirtilen şişelenmiş zehir bulunan Prendini, Anadolu’da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'İlaç yapımında kullanılıyor'

Anadolu Ajansı’na göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.

Bu türlerin yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi. AA söz konusu operasyonda gözaltına alınan Lorenzo Prendini'yi New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü olarak duyurdu. Müzenin internet sitesindeki bilgiler Prendini'nin müzenin örümcek, akrep, çıyan ve kırkayak koleksiyonlarının küratörü olduğunu gösteriyor.

Prendini'nin valizinde yapılan aramada içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türü ele geçirildiği belirtildi. Bunlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

AA, akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğunun öne sürüldüğünü aktardı.

Hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatılan Prendini, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan araştırma izni

AA’nın haberinde Prendini’nin 26 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasadışı olarak yurtdışına çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ise "New York City Üniversitesi’nde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasadışı olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.

ABD medyasına konuştu: 'Polis hükümetten aldığım izni gözardı etti'

Öte yandan ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı Prendini’ye e-posta yoluyla ulaştı. Buna göre Prendini AP’ye yaptığı açıklamada "Türk meslektaşlarıyla işbirliği halinde araştırmasını yürütmek için Türk hükümetinden aldığı izni polisin hiçe saydığını” iddia etti.

Lorenzo Prendini

Prendini “Polis bunu tamamen gözardı etti ve birlikte çalıştıklarımla çıkar çatışması olan ve bilimsel araştırması ziyadesiyle şüpheli olan bir ‘uzman’ın ifadesine yaslandı” ifadesini kullandı.

AP’ye göre Lorenzo Prendini polisin yasal süreci ihlal ettiğini öne sürerek “Görünen o ki beni kamuoyu önünde suçlu bulmak istiyorlar” dedi.

Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Prendini müzenin örümcek, akrep, çıyan ve kırkayak koleksiyonlarının küratörü.

Özgeçmişinde yer alan bilgilere göre şimdiye dek örümcek ve akrep konusundaki araştırmaları için 30’dan fazla ülkeyi gezen Prendini'nin halen yürüttüğü çalışması akreplerin ve araknidlerin (örümceğimsi) evrimi ve coğrafi dağılımına odaklanıyor.