AKP’li isim gece toplu ulaşım hakkını uyuşturucu ve fuhuşa bağladı

31 Mart yerel seçimlerinde beklenmedik bir yenilgi alan AKP, tarihinde ilk kez bazı belediyelerde muhalefet konumuna düştü. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde istediğini alamayan AKP, Eskişehir gibi güçlü olduğunu düşündüğü adaylarla girdiği kentlerde de büyük bir farkla yenildi.

Yerel seçimlerde AKP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 37 oy alırken, CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51 oy aldı. Kenti uzun yıllar yöneten eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen döneminde dahi görülmeyen bu makas, AKP’nin Eskişehir Büyükşehir’de ve büyük ilçelerdeki iddiasını neredeyse tamamen boşa düşürdü.

AKP MKYK üyesi gece ulaşımını uyuşturucu ve fuhuşa bağladı

Muhalefete düşmesi AKP’nin kimi eleştiri başlıklarında çıtayı aşması, bağlamından bağımsız tepkiler vermesine yol açıyor. Geçmişte pek çok büyükşehirde gece toplu ulaşımı kısıtlayan AKP’den karşı açıklamalar ve zorlama eleştiriler geliyor. Böyle bir “eleştiri” en son AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel’den geldi.

Kentteki yeni gece düzenlemesiyle, mevcut otobüs gece ring hatlarına Odunpazarı ve Tepebaşı’na ilave seferler eklendi. Böylece otobüs seferleri sabaha kadar aralıksız sürecek. Tramvaylarda ise gece 00.00’da başlayacak seferler 02.30’da tamamlanacak.

Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin X hesabından konuyla ilgili yaptığı “Gençler istedi biz yapıyoruz, ulaşımda geceyi sabaha bağlıyoruz!” paylaşımına önce “Bu yapılan gençlerimizi gece hayatına teşvik etmektir. Ailelerin emaneti gençlerin hayatını karartacak belki birçok genci içki, uyuşturucu ve fuhuşa itecek bu karardan dönülmelidir. Sorumlu bir vatandaş ve bir baba olarak bu konuya sessiz kalmak mümkün değil” sözleriyle yanıt verdi.

Demirel, gece ulaşımının “içki,” “uyuşturucu” ve “fuhuşa” bağladığı gönderisini kısa süre sonra sildi. Yeni gönderisinden içki, uyuşturucu ve fuhuş kısımlarını çıkartan Demirel, son paylaşımında “Bu yapılan gençlerimizi gece hayatına teşvik etmektir. Ailelerin emaneti gençlerin hayatını karartacak belki bu karardan dönülmelidir. Sorumlu bir vatandaş ve bir baba olarak bu konuya sessiz kalmak mümkün değil” dedi.

Demirel, revize ettiği son paylaşımını da gelen tepkilerin ardından sildi.

Patron ve İlim Yayma Cemiyeti üyesi

2002 yılında AKP’ye üye olan Demirel, iki dönem boyunca AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Demirel Mimarlık Mühendislik İnşaat yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Demirel, geçmişte yöneticiliğini yaptığı Eskişehir Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi.

2015 ve 2023 Genel Seçimlerinde AKP Eskişehir milletvekili adayı olan Demirel, İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Eskişehir Şubesi üyesi olmasının yanı sıra İYC’de üç yıl da başkanvekilliği yaptı.