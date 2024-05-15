Medipol’ün otopark sorununa İBB’den ihaleli çözüm: Acıbadem halkı nöbette

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi’nin sakinlerinin başı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubu’nun yeni hastanesi için yapılan usulsüz inşaatlarla dertte.

Vakıf arazisine inşa edilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi 23 kattan oluşuyor, helikopter pisti bile var ancak otoparkı yok.

Hemen bitişiğindeki yeşil alansa İBB tarafından "mekanik otopark inşaatı” yapılmak üzere ihaleyle özel iki şirketin ortaklığına verildi.

Mart ayında bölgede ağaç kesimi başlatırken, Acıbademlilerin karşı çıkmaları üzerine bu faaliyetler durduruldu. Gerekli izinler olmadan kaçak yapılmak istenen inşaata karşı Acıbadem halkının başlattığı nöbet devam ederken, dün gece bu alana İBB ve Ekrem İmamoğlu imzalı “mekanik otopark inşaatı” yazılı pankart asıldı.

Mahallelinin büyük tepkisini çeken İBB imzalı pankart daha sonra kaldırıldı.

Bölge sakinleri 72 gündür kaçak otopark inşaasına karşı nöbet tuttukları alana asılan pankarta tepki gösterdi. Tepkilerin ardından kaldırılan pankart İBB ekiplerince toplanıp götürüldü.

Mahalleliler bu konuda kamu kurumlarıyla çok sayıda yazışma yaptıklarını ve burada böyle bir inşaatın yapılamayacağını belirtiyorlar. Şimdiye kadar İBB tarafından kendilerine ulaşan bir açıklama olmadığını da ekliyorlar.

Ağaç kesimi mahalleyi ayağa kaldırmıştı

4 Mart 2024’te Kadıköy, Acıbadem Metro Durağı yanındaki karayolları şev alanındaki çok sayıda ağaç, katlı otopark inşası gerekçe gösterilerek, Medipol Hastanesi’nin şantiyesinde çalıştıkları iddia edilen kişilerce kesilmişti. Mahalle sakinlerinin tepkisiyle ağaçların kesilmesi yarıda durdurulmuş ve bölgede nöbet başlatılmıştı.

Mahallelinin ağaç kesimini durdurduktan sonra bölgede başlattığı nöbet 72 gündür sürüyor.

Kadıköy Belediyesi’nin İBB’nin sorumluluk alanı olduğunu belirttiği alana İBB yetkilileri ise çağrılara rağmen gelmemişti.

14 Mart 2024’te bu kez E5’in karşı tarafındaki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan arazide de yine Medipol’e otopark yapılacağı gerekçesiyle hastanenin şantiye çalışanlarınca ağaçların bir kısmı kesilmişti. Kadıköy Belediyesi’nin gerekli izinler olmadığını belirterek inşa girişimlerine müdahale ettiği ve önünü kapattığı alan mahalle sakinleri tarafından yakından izlenmeye başlanmıştı.

Acıbadem halkı katlı otopark inşaatına karşı imza topluyor.

Her iki alan için de mahalle sakinleri imza kampanyası başlatmış ve kısa sürede 2000’in üzerinde mahalle sakini imza vermişti.

Medipol’ün kullanımı için kamu kaynağıyla katlı otopark projesi

E5 üzerindeki 23 katlı Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin kendi içinde otoparkının olmadığı biliniyor. Hastanenin kullanımı için yapılmak istenen katlı otopark nedeniyle de mahalle sakinleri, hastane ve yüklenici firma arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Mahalle sakinleri katlı otopark projesinin usulsüz, hukuka aykırı, çevreye ve yeşile zarar verdiğini belirtiyor ve Yaşam Savunucuları adı altında sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Acıbademliler, 'Medipol yaşatmıyor, öldürüyor' diyerek basın açıklaması yapmıştı.

Sorunun kaynağı vakıf arazisinde özel hastane

Olaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubu’nun Kadıköy/Acıbadem’de, doğrudan E-5 karayoluyla ayrılan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi önce 16, daha sonra uzatılarak 36 yıllığına kiralayarak VIP hastane inşa etmesiyle başlamıştı.

Hastanenin ilk projelerinde belirtilen inşaat ölçeklerini defalarca aştığını ve çevredeki mevcut park ve yeşil alanları da mahalle sakinleri için kullanılamaz hale getirdiği belirtiliyor.

Helikopter pisti var, otoparkı yok

Söz konusu hastane bodrum katları otopark olmak üzere toprak üzerinde 6 kat olarak projelendirilmişken yıllar içerisinde yapılan proje tadilatlarıyla şu anda 8 kat bodrum, 12 normal kat, 2 çatı katı ve helikopter pistiyle birlikte tam 23 kata çıkartılmış durumda. Müsaade edilen inşaatın 2,5 kat fazlası bir inşaat alanına yükseltilmiş ancak otoparkı mevcut değil.

Hastanenin açılış hazırlıklarına doğru, Acıbadem Metro İstasyonu’nun 1. ve 2. çıkışlarının arkasında ve Medipol Hastanesi’nin hemen bitişiğindeki yeşil alana 9 katlı otomatik otopark inşa edilmek istenildiği öğrenildi. 27 Temmuz 2023’te İBB Encümeni kararıyla 30 yıllığına tam otomatik şehir otopark tesisi yaptırma ve işletmeye verilmesi işi Torul Gayrimenkul A.Ş. ve Otomatik Otopark Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ortaklığı adına ihale edilmişti.

Acıbadem Metro İstasyonu’nun 3. çıkışının yanında ve Beyaz Leylaklı Sokak’ın bitiminde yer alan yeşil alana Medipol Sağlık Grubu tarafından müteahhide verilerek şimdilik açık otopark ve bilahare 15 katlı konaklama tesisi inşa edilmek istenildiği öğrenildi.

İBB tarafından verilen ihaleyle bölgeye 9 katlı otopark inşa edilmek isteniyor.

‘E-5 yanında bulunan tüm alanların usulsüz yapılaşmasının önü açılır’

Mahalle sakinleri bu inşaatın yapılmasının E-5 yanında bulunan aynı yasal statüye sahip tüm alanların halkın zararına yapılaşmaya açılmasının önünü açacağına işaret ediyor.

Mahalleliler taleplerini şöyle sıralıyor: