Filistin'e destek eylemleri Avrupa kampüslerinde yayılıyor: İşgal, boykot, dayanışma!

Son zamanlarda ABD ve Avrupa başta olmak üzere üniversitelerde gerçekleşen Filistin'le dayanışma eylemleri Avrupa'da devam ediyor.

Filistin'le dayanışma eylemleri, son haftalarda İsviçre’nin önde gelen üniversitelerinde de gündemde.

Ülkenin Cenevre, Lozan, Zürih, Bern, Basel, Friborg gibi birçok üniversitesinde işgal eylemleri gerçekleşti.

Öğrencilerin talepleri İsrail kurumlarının akademide boykot edilmesi ve Filistin'de acil ve kalıcı ateşkes vurgusu taşıyor. Üniversitelerde özellikle “Soykırımı durdurun, Filistin'le dayanışma” yazılı pankartlar öne çıktı.

Geçtiğimiz hafta Cenevre, Lozan ve Zürih Üniversitelerinde protestolar gerçekleşirken, önceki gün Bern, dün de Friborg ve Basel Üniversitelerinde öğrenciler, Filistin'le dayanışma göstermek için üniversitenin binalarında işgal başlattılar. İşgallerde öğrenciler üniversitelere ait binalara pankartlar asarak taleplerini dile getirdiler.

Basel Üniversitesi'nde kampüs binasını işgal eden öğrencilerin astığı pankartlardan biri: "Saldırgan olan biz değiliz. Çocukları bombalamayı bırakın!"

Öğrenciler Fransızca konuşulan kantonların Almanca konuşanlara göre daha "özgürlükçü" bir tutumda olduğunu gözlemlediklerini kaydediyor.

Almanca'nın konuşulduğu başkentte bulunan Bern Üniversitesi, yaptığı açıklamayla işgale ve sloganlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Almanca konuşulan kantonda bulunan Basel Üniversitesi’nden işgalden bir gece önce gönderilen bir e-postayla binalara girişte kart gerekeceği ve slogan atanlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini vurgulandı.

Basel Üniversitesi kampüsünde bir pankart: "Gazze'yle Dayanışma! Sömürgeciliği Şimdi Durdurun! Soykırımı Sonlandırın!"

Hollanda ve Belçika'da polisten öğrencilere sert müdahale

Avrupa genelinde üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla başlatılan eylemler de devam ediyor.

Hollanda ve Belçika'daki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere polis saldırdı.

Amsterdam Üniversitesi kampüsünde eylemciler çevik kuvvet polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, üniversitedeki göstericilere son birkaç haftadır sert müdahalede bulunuyordu.

Gazze'de devam eden soykırımdaki suç ortaklığına son vermeleri yönünde Hollanda kurumlarına çağrıda bulunan öğrenciler ve üniversite çalışanları, polisin protestoları bastırmak için kullandığı şiddet yöntemlerini de kınadı.

Amsterdam'da çevik kuvvet polisi, geçtiğimiz hafta üniversite arazisindeki bir gösteri kampını dağıtmak için müdahale etmiş, bazı protestoculara karşı güç kullanmış ve çadırlarını sökmüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Barışçıl bir şekilde başlayan Ulusal Grev protestosu ne yazık ki işgale dönüştü" denilerek, protestoculara kampüs binalarını terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Amsterdam Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta yapılan protestolara polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Polis şiddetini takip eden süreçte ortaya çıkan görüntüler ve destek eylemleri sonucunda Amsterdam Üniversitesi geri adım atarak polisi kampüsten çıkartmak zorunda kalmıştı. 8 Mayıs Salı günü itibariyle Amsterdam Üniversitesi’nde çadırlar yeniden kurulmuş ve eylemler devam ederken ikinci bir polis saldırısı gerçekleşmişti. Üniversitede gözaltına alınan kişi sayısının 200’e yaklaştığı tahmin ediliyordu.

Amsterdam Üniversitesi'nde polis ve öğrenciler kampüs içerisinde karşı karşıya geldi.

Belçika'da da öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Brüksel Özgür Üniversitesi'nde (VUB) akademik boykot talebinde bulunarak büyüyen Avrupa protesto dalgasına katıldı.

Üniversite öğrencileri, yemekhaneyi işgal ederek burada kamp kurmaya başladı.

Öğrenciler, üniversitenin İsrail'le tüm akademik bağlarını kesmesine dek ayrılmayacaklarını söylediler.

Benzer etkinlikler Gent, Liège ve Brüksel'deki Frankofon Üniversitesi'nde de gerçekleşti.

Brüksel Özgür Üniversitesi'nde öğrenciler kampüs binalarının kapısına birçok pankart ve bayrak astı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde haftasonu eylemler yapıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar haftasonu İspanya, Portekiz, Yunanistan, Almanya, İtalya ve Fransa'da da protesto edildi.

İspanya başkenti Madrid'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Madrid şehir merkezinde bir araya gelen grup, "Gazze'deki soykırımı ve Siyonist katliamı kınıyoruz" başlığıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan binlerce kişi İsrail'e ve işbirlikçileri ABD ve Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.

"Bu bir savaş değil soykırımdır", "Özgür Filistin", "Benim adıma değil" ve "Katil İsrail" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Gazze'de soykırıma, Filistin'de işgale, apartheid'e, etnik temizliğe ve yerleşimci sömürgeciliğe hayır" mesajı verdi.

Göstericiler, İspanya hükümeti ve uluslararası toplumdan İsrail'e karşı acil, somut ve etkili önlemler alınmasını, İsrail ile silah ticaretinin durdurulmasını ve katliamlara dahil olan İsrail şirketlerinin boykot edilmesini talep etti.

Madrid'deki gösteride "İsrail ve ABD'nin büyük terörü" yazılı dövizler taşındı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Filistin yanlısı öğrenciler, Gazze'yle dayanışmak amacıyla Lizbon Üniversitesi kampüsünde kamp kurdu.

Lizbon Üniversitesi'nde kurulan kampta Filistin için barış talep eden birçok pankart ve yazı bulunuyor.

Yunanistan başkenti Atina'da da yüzlerce kişi ayrıca Filistinlilerle dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınamak için yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, sol örgütler ve sendika temsilcilerinin yanı sıra Atina'da yaşayan Filistinlilerden oluşan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talebiyle Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Atina Üniversitesi'nde ayrıca öğrenciler Filistin'le dayanışmak için dün akşam rektörlük önünde kamp kurdu.

Atina Üniversitesi'nde rektörlük önünde kamp kuran öğrenciler, binanın girişin "Özgür Filistin" yazılı büyük bir pankart astı. (Fotoğraf: Kathimerini)

Almanya başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e silah tedarikini protesto eden yaklaşık 3 bin kişi Kreuzberg bölgesindeki Oranienplatz'ta toplanarak Hermannplatz'a doğru yürüdü.

Göstericiler, "İsrail terör devletidir", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Yaşasın Filistin" gibi sloganlar atarak Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi.

Konuşmalarda Almanya'nın İsrail'e silah sağlayarak savaş suçlarına ortak olduğu vurgulandı.

Berlin'de daha önce de Filistin'le dayanışma amacıyla gösteriler düzenlenmiş, gösterilere polis sert müdahalede bulunmuştu.

İtalya'da da binlerce Filistin destekçisi, Filistinlilere yönelik soykırıma son verilmesi talebiyle Roma, Milano ve Torino'nun da aralarında bulunduğu birçok kentte yürüyüş yaptı.

Roma'nın Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'i kınayan, Filistin özgürlüğünü savunan ve İsrail'in "katil" ve "terörist" olduğunu vurgulayan sloganlarla dayanışmayı ifade etti.

Bazı protestocular, İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve sağcı koalisyon hükümetini de protesto etti.

Roma'daki eylemde "Artık soykırımı durdurun, Filistin'i özgürleştirin" yazılı büyük bir pankart taşındı.

Fransa'da da Filistin'e destek vermek için Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına son verilmesini, derhal ateşkes ve ablukanın kaldırılmasını talep etti.

Filistinlilerin haklarını savunan ve şiddeti kınayan pankartlar taşıyan protestocular, "Özgür Filistin", "Katliamı Durdurun" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" gibi sloganlar attı.

Paris'teki eylemde büyük bir Filistin bayrağı açıldı.

ABD’de neler olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard, Brown, ve Columbia Üniversitesi gibi ünlü üniversitelerde 17 Nisan itibariyle başlayarak yayılan eylemler ABD genelinde 3 haftalık süreçte 46 kampüste 2 bin 400’ün üzerinde öğrencinin gözaltına alınmasına sebep olmuştu. Üniversitelerde kapıların kırılarak ve öğrencilerin şiddete maruz bırakılarak gözaltına alındığı görüntüler dünya genelinde tepkiyle izlenmişti.

ABD'deki eylemler polis tarafından bastırılırken, benzer eylemler Avrupa genelindeki birçok üniversiteye sıçramıştı.