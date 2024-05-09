Filistin eylemleri Hollanda’ya yayıldı, İsrail yanlıları ve polis saldırdı

İsrail’in Filistin’de yürüttüğü soykırım, dünyanın her yerinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor. ABD’de büyük yaygınlık kazanan kampüs eylemleri, 6 Mayıs itibariyle Hollanda’da da görülmeye başlandı ve yayılarak devam ediyor.

Amsterdam Üniversitesi (UvA), Vrije Universiteit (VU) ve Amsterdam Üniversite Koleji (AUC) öğrencileri, Amsterdam Üniversitesi Roeterseiland kampüsü yakınlarında çadır kampı kurdu. 6 Mayıs günü öğle saatlerinde kurulan ilk çadırlara, akşam saatlerinde daha fazla çadır ve barikatlar eklendi.

Öğrenci kitlesinin öncülüğünde Filistin halkıyla Hollanda’da yeni bir dayanışma dalgasına dönüşme potansiyeli taşıyan eylemde ilk çadırların kurulmasından kampın polis tarafından dağıtıldığı ana kadar CJB (Hollanda Komünist Gençlik Hareketi) UvA şubesi de kampüsteydi.

Hollanda’da başlayan eylemler de ABD’dekine benzer olarak İsrail’le akademik işbirliklerinin sonlandırılmasını, kurulan ilişkilerin açıklanmasını ve devam eden işgalden nemalanan şirketlerle üniversitelerin bağlarını kopartması talebini dile getiriyor.

Öğrencilere ilk saldırı İsrail yanlılarından

Hollanda’daki eylemlere karşı ilk şiddet girişimi İsrail yanlısı bir gruptan geldi. 10-15 kişilik bir grup, 6 Mayıs Pazartesi 20:30 civarında kampa girerek meşaleler ve havai fişekler yakmak suretiyle çadırları ateşe vermeye ve insanları yaralamaya çalıştı.

Amsterdam Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’le yapılan işbirliklerinin listesinin protestocularla paylaşıldığı, dolayısıyla eylemlerin sonlandırılması gerektiği belirtilirken, “çadır kampında İsrail bayraklarının yakılması ve barikatların kurulmasının kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu” gerekçesiyle polis marifetiyle kampın dağıtılmasına karar verildiği ifade edildi.

Polis müdahale etti, 200’den fazla eylemci gözaltına alındı

Pazartesi gecesi 03:30 sularında buldozerler ve polis köpekleri ile başlayan müdahalelerde içlerinde öğrencilerin ve üniversite personelinin de bulunduğu 150’nin üzerinde eylemci gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan polis şiddeti görüntüleri eylemlerin üniversite dışından da toplumsal destek kazanmasını sağlarken Amsterdam’ın farklı noktalarında kitlesel eylemler düzenlendi. Amsterdam Üniversite personelinden oluşan bir grup akademisyen de polis şiddetini kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Polis şiddetini takip eden süreçte ortaya çıkan görüntüler ve destek eylemleri sonucunda Amsterdam Üniversitesi geri adım atarak polisi kampüsten çıkartmak zorunda kaldı. 8 Mayıs Salı günü itibariyle Amsterdam Üniversitesi’nde çadırlar yeniden kurulmuş ve barışçıl eylemler devam ederken ikinci bir polis saldırısı gerçekleşti. An itibariyle göz altına alınan gösterici sayısı belirli olmamakla birlikte sayının 200’e yaklaştığı tahmin ediliyor.

Eylemler diğer üniversitelere yayılıyor

Amsterdam Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sebebiyle 8 Mayıs Salı günü itibariyle Utrecht Üniversitesi’nde de bir grup öğrenci kampüste kamp kurdu. Olayların büyümesinden endişelenen Utrecht Üniversitesi yönetimi, personeline gönderdiği bilgilendirme mesajında eylemcilerle pazarlık yapmaya çalıştıklarını ancak makul bir anlaşmaya varamadıklarını ifade etti. Utrech Üniversitesi 13 Mayıs Pazartesi gününe kadar bütün üniversite binalarını kapatarak eğitim öğretime ara verdiğini duyurdu.

ABD’de neler Olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard, Brown, ve Columbia Üniversitesi gibi ünlü üniversitelerde 17 Nisan itibariyle başlayarak yayılan eylemler ABD genelinde 3 haftalık süreçte 46 kampüste 2 bin 400’ün üzerinde öğrencinin gözaltına alınmasına sebep olmuştu. Üniversitelerde kapıların kırılarak ve öğrencilerin şiddete maruz bırakılarak gözaltına alındığı görüntüler dünya genelinde tepkiyle izlenmişti.