Soma'da katliamın 10. yılı: Madenci Anıtı'na '301'i unutma' yürüyüşü

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen ve Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma maden katliamının 10. yılında “301’i unutma” başlığıyla yürüyüş düzenlendi.

Madenciler, madenci yakınları, sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri, dernekler tarafından düzenlenen yürüyüşte Soma katliamında yaşamını yitiren 301 madenci anıldı.

Soma Cengiz Topel Meydanı'ndan başlayıp Madenci Anıtı'nın önünde son bulan yürüyüşte, “İşçiler Soma’ya, hesap sormaya”, “AKP'nin ipleri sermayenin elinde”, “Katillerden hesabı işçiler soracak”, “Soma’nın kömürü katilleri yakacak”, “Kaza değil katliam, kader değil cinayet” sloganları atılırken, gruplar “Soma kaza değil katliam”, “Düzeniniz batsın, işçiler yaşasın”, “İş cinayetleri politiktir”, “Soma için adalet istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

Madenci Anıtı önünde ortak açıklamayı okuyan Eğitim-Sen üyesi Mustafa Sabur 10 yıl önce Soma’da Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamının yaşandığını belirtti. Sabur bu katliamın sorumluları dışarıda gezerken bugün aileler adına davaya müdahil olan avukatların cezaevinde olduğuna dikkat çekti.

Soma’daki katliamın ardından da madencilerin işyerlerinde ölmeye devam ettiklerini belirten Sabur “8 Ekim 2014'de Ermenek'te 18 maden işçisi, 17 Kasım 2016'da Şirvan'da 16 maden işçisi, 14 Ekim 2022'de Amasra'da 42 maden işçisi, 12 Şubat 2024'te İliç'te 9 maden işçisi yaşamını yitirdi” dedi.

Soma maden katliamıyla ilgili haklarında “görevi kötüye kullanmak”tan dava açılan 28 kamu görevlisinin ancak 10 yıl sonra hakim karşısına çıkarılabildiğini hatırlatan Sabur, davanın 12 Eylül 2024’te görülecek ikinci duruşmasına katılım çağrısında bulundu.

'Gerçek failler ve sorumlular henüz hesap vermedi'

Yürüyüşe “Düzeniniz batsın, işçiler yaşasın” pankartıyla katılan TKP adına da Madenciler Anıtı önünde bir açıklama yapıldı.

TKP Soma İlçe Başkanı Mehmet Horoz yaptığı açıklamada ülke tarihinin en büyük iş cinayetinin gerçek faillerinin ve sorumlularının henüz hesap vermediğini belirtti.

Soma Davası’nda asıl sorumluları gizleyen ve patronları aklayan bir mekanizmanın işletildiğini belirten Horoz, AKP hükümetinin ve sermaye düzeninin bu katliamın sorumluları olduğunu vurguladı.

Horoz “Katliam düzeniyle ve bugünkü temsilcisi AKP hükümetiyle normalleşme hesabı yapanlar, patronların arkasını toplayan, mecliste halkın iradesini temsil ettiklerini söyleyip emekçilerin ölümlerini görmezden gelenlerdir. Soma’nın acısını ve madenci yakınlarının 10 yıl önceki feryatlarını içinde hissetmeye devam eden halkımızı timsah gözyaşı dökenlerin, normalleşme zamanı diyenlerin düzeniyle yollarını ayırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İşçilerin güvenli şekilde ve gelecek kaygısı olmadan çalışabilecekleri bir düzen için mücadele çağrısında bulunan Horoz “Sözümüz olsun. Yeni bir ülke inşa edeceğiz, sömürü ve eşitsizliğe son vermiş bir Türkiye’yi, emekçilerin cumhuriyetini kuracağız. Emek düşmanı bu düzeni değiştirecek, Soma’nın hesabını mutlaka soracağız” dedi.

Açıklamaların ardından Soma Madenci Anıtı'na karanfiller bırakıldı.