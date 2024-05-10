Emperyalizmin Baltık sancısı: Stavridis’in yeni hedefi Kaliningrad

Rusya’nın Baltık Denizi kıyısında yer alan izole dış bölgesi Kaliningrad eski NATO Komutanı James George Stavridis’in yeni hedefi oldu.

NATO’nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı, ABD’li emekli amiral James George Stavridis Ocak ayında İngiltere’nin Ukrayna’ya hibe ettiği iki savaş gemisinin Boğazlar’dan geçişine izin vermeyen Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ni “istismar ettiği”ni iddia etmişti.

Stavridis sözkonusu savaş gemilerinin mayın avlama amaçlı olduğu argümanıyla Montrö Sözleşmesi kapsamına girmediğine ilişkin yanlış iddiayı ortaya atıp NATO’nun bu konuda Türkiye’ye baskı yapmasını istemişti.

Eski NATO Komutanı şimdi de NATO ülkelerinin Rusya’nın Kaliningrad bölgesini “etkisizleştirmesi” çağrısında bulundu.

Dün Bloomberg’de yayımlanan yazısında Rusya’nın batıdaki dış bölgesi Kaliningrad’ı “coğrafi kama” diye niteledi, NATO ülkelerinin olası bir savaş durumunda bu bölgeyi "etkisizleştirmeleri" gerektiğini öne sürdü.

Kaliningrad NATO’nun Baltık ülkelerine genişlemesiyle Kuzey Atlantik ittifakı tarafından çevrelenmişti.

Bir zamanlar Almanya topraklarında yer alan ve eski adı Königsberg olan Kaliningrad İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Potsdam Anlaşması’yla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne geçmişti.

Sovyetlerin dağılmasının ardından Kaliningrad, NATO’nun Baltık ülkelerine doğru genişleme hamleleriyle Kuzey Atlantik ittifakı tarafından çevrelenmişti.

Sovyetler Birliği’nin Nazileri yenmesinin 79. yılında dün Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları yapılırken Bloomberg Stavridis’in Kaliningrad’ın “etkisizleştirilmesi” çağrısı yaptığı yazıyı yayımladı.

Rusya’nın kuzeyde de kıyısı olsa da Baltık Denizi’nin bir “NATO gölü” olmasını Kaliningrad’ın engellediğini savunan Stavridis, Baltık Denizi kıyılarının geri kalanının NATO üyeleri İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Danimarka’ya ait olduğunu yazdı.

Suwalki Koridoru gerilimin adresi

NATO’nun geçen yıl Baltık Denizi’ndeki tatbikatlarıyla Rusya’ya kötü haberi ilettiğini yazan Stavridis “NATO’nun Baltık gölünde Estonya, Letonya ve Litvanya ile ittifakın geri kalanı arasında bir coğrafi kama görevi gören minik Kaliningrad’a baskı yapmasını bekleyin” diye belirtti.

Eski NATO Komutanı “Savaş durumunda Kaliningrad’ın etkisiz hale getirilmesi gerekir ki Rus kara güçleri -ki bunlar büyük olasılıkla Moskova’nın vasal devleti Belarus’ta faaliyet gösteriyorlar- kritik Suwalki Geçidi’nin kontrolünü ele geçiremesin” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Baltık kıyısındaki toprağı Kaliningrad’a karayoluyla ulaşmasının en kolay yolu müttefiki Belarus ile Kaliningrad’ı birbirine bağlayan 100 kilometrelik Suwalki Koridoru. Bu engebeli ve dar geçit Litvanya ile Polonya sınırları boyunca uzanıyor.

Polonya ve Litvanya Suwalki Koridoru’nda yakın zamanda askeri tatbikatlar düzenlemişti, bazı Batılı medya kuruluşları Rusya’nın geniş kapsamlı bir savaş durumunda bu bölgeyi hedef alabileceğini iddia etmişti.

NATO’nun Baltık üyeleri, Rusya’nın anakarasından Kaliningrad’a kara trafiğini Ukrayna'daki savaş başladığında AB ambargosu gerekçesiyle sınırlandırmıştı. Ancak demiryolunun da olduğu bu geçitten trafiği tam olarak bloke etmekten daha sonra vazgeçmişti.