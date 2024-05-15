İstanbul’da ücretsiz HPV aşısına sosyal yardım şartı

Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında görülen human papilloma virüsüne karşı koruma sağlayan HPV aşısı halen Türkiye’de ulusal aşı programına alınmış değil. 3 doz aşı için yaklaşık 10 bin TL ücret ödemek gerekiyor.

İki yıl önce HPV aşısının ücretsiz uygulanacağı sözünü veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada aşının ne zaman ücretsiz olarak uygulanacağına ilişkin henüz tarih veremeyeceğini belirtti ve HPV aşısı için yerlileştirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Ankara’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ücretsiz HPV aşısı uygulaması projesi başlattığını duyurdu. Ancak İstanbul’da da Ankara'da olduğu gibi aşıyı ücretsiz olmak için belediyeden sosyal yardım alma şartı aranıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” dedi.

İmamoğlu aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynlerinin “https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" üzerinden başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Duyurunun ardından aşı için başvurmak isteyen İstanbullular İBB’den sosyal yardım alma şartıyla karşılaştı.

Başvuru formunda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında; İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve belediyemizden sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler tarafından doldurulacaktır” ifadesi yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mart ayında yaptığı duyuruda belediyeden sosyal yardım alan 9-30 yaş arası kadınlara HPV aşı uygulaması başlatacağını açıklamıştı.

Ankara'da aşı uygulamalarına Haziran ayında başlayacağı belirtilirken, belediyenin internet sitesinde proje kapsamında başvuru alım sürecinin tamamlandığı bilgisine yer veriliyor.