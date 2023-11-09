HPV aşıları hâlâ ücretli: 'Gerici politikalar geliştiren tarikatçılarla mücadele ediyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 yılının kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olacağına yönelik vaadinin ardından HPV aşısına zam gelmişti.

HPV aşısı yaptıran kadınların SGK’nin aşı masrafını karşılaması konusunda açtığı davaların bir kısmının kazanılması sonrası Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Koca'nın söz konusu vaadinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiş olmasına karşın, HPV aşıları hâlâ aşı takvimine alınmadı.

Bugün TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmesi gerçekleşirken, HPV aşının ücretsiz olması için uzun süredir mücadele yürüten Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Cem Kılınç son durumu soL'a değerlendirdi.

'Gerici sağlık politikaları geliştiren tarikat mensuplarıyla mücadele ediyoruz'

Sağlık Bakanlığı'nın 1 yıl önce gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde Koca'nın HPV aşısının ücretsiz yapılacağını dile getirdiğini hatırlatan Kılınç, aradan 1 yıl geçmesine karşın söz konusu aşıların yapılmadığını belirtti.

"Biz kimle neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz. Gerici sağlık politikaları geliştiren tarikat mensuplarıyla mücadele ediyoruz" diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşının ilk çıktığı 2006 yılından beri yurttaşlarımızdan bu sağlık hakkını kaçıranlara karşı, halk sağlığının çıkarı için mücadeleye devam edeceğiz. Sözünü yerine getirmeyen, çocuklardan aşılarını kaçıran çocuk doktoru bir Bakan olarak tarihe not düşülecek bir Sağlık Bakanı ile karşı karşıyayız."

HPV aşısınının birçok ülkede aşı takviminde yer aldığını vurgulayan Kılınç, "Bakın Birleşik Arap Emirlikleri’nde okula devam şartı bu aşı. Mozambik, Zimbabwe gibi yoksul ülkelerde aşı takviminde bu aşı. Daha geçtiğimiz günlerde Bangladeş, Kosova, Yeşil Burun Adaları, Nijerya gibi ülkelerde de aşı takvimine alındığı ilan edildi" dedi.

'Emekçiler bir kira tutarındaki bu aşıları nasıl edinsin?'

Kılınç, gerici sağlık politikaları nedeniyle Türkiye'nin bu konuda dünyanın gerisinde kaldığını ifade ederek, her gün 3 kadının HPV kaynaklı kanserler nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. Kılınç, HPV kayanaklı ölümlerin bilinçli tercihler sonucu meydana gelen cinayetler olduğunu belirtti.

7 bin 500 lirayı 3 doz aşıya verebilenlerin bilinçlendiklerinde parasıyla aşıyı alabildiğini ancak toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçilerin, öğrencilerin, yoksul çocuklarının ulaşamadığı bir sağlık hakkı olduğunu vurgulayan Kılınç, "Kirasını ödeyemeyen emekçiler bir kira tutarındaki bu aşıları nasıl edinsin?" dedi.

Sağlık Bakanı'na uyarı

Sağlık Bakanı Koca'ya uyarıda bulunan Kılınç, Koca'ya sözünü yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Kılınç, sözlerini şöyle bitirdi:

"Yaşam ve sağlık hakkı doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır, boyun eğmeyen ilaç emekçileri olarak bizler de emekçilerin bu haklarına göz dikenlere karşı toplumcu sağlık anlayışıyla ördüğümüz kolektif mücadeleler örmeye ve sağlık haklarımızı almaya devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı’nı uyarıyor, sözünü yerine getirmeye davet ediyoruz."