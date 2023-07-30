Ücretsiz olacağı vaat edilen HPV aşısına zam geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin ardından HPV aşısına zam geldi.

Yeni zamla birlikte HPV aşısının 4 valanlısı 1858 TL, 9 valanlısı 2 bin 575 TL oldu.

HPV aşısı yaptıran kadınların SGK’nin aşı masrafını karşılaması konusunda açtığı davaların bir kısmının kazanılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

'Yalnızca seçime dönük vaat olarak kaldı'

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre; HPV aşısının çok önemli olduğunu çünkü kadınlarda kanser riskini engellediğini hatırlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Özellikle açılan davalarla beraber mahkemeler aşının SGK tarafından karşılanmasına hükmediyor. Fakat mahkeme kararları ve verilen vaatlere rağmen konuda ciddi bir direnç var” diye konuştu.

HPV aşısı ücretsiz olacak vaadinin yalnızca seçime dönük vaatler olarak kaldığına işaret eden Fincancı “Özellikle son dönemde gerici ittifaklarla da beraber kadını yok sayan politikalar beklenen şekilde etki ediyor. İnsanların, özellikle kadınların sağlığa erişiminde bu politikalarla çizilmiş sınırlar karşımıza çıkıyor” dedi.