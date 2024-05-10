Deprem bölgesindeki TOKİ şantiyesinde maaşlar ödenmiyor: İşçiler iş bıraktı

6 Şubat depremlerinin ardından yıkım yaşanan illerde konut yapımı sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada sene sonuna dek teslim edecekleri konut sayısının 200 bini bulacağını söyledi. Bu "müjde"nin yüküyse inşaat işçilerine kaldı.



İnşaat yapılan alanlar tartışma konusu olurken, konutları yapan firmalar da gündem olmuş, TOKİ’nin deprem bölgesi için "davet" usulüyle gizli şekilde düzenlediği ihalelerin iktidara yakın isimlere gittiği ortaya çıkmıştı.

TOKİ inşaatlarındaki gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, ağır çalışma koşulları nedeniyle yaşanan iş cinayetleri de dikkat çekmişti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) raporuna göre depremin etkilediği 11 ildeki inşaatlarda Ocak ayında 17 ve Şubat ayında 12 olmak üzere bu yılın ilk iki ayında en az 29 inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

TOKİ’nin taşeronlara yaptırdığı inşaatlarda en az 13 işçi yaşamını yitirdi. Çoğu ölüm basına yansımazken soL’a konuşan bir işçi “Şantiye alanları kapalı kutu gibi” demişti.

Maaşlar sürekli gecikiyor

Deprem bölgesinde inşaat işçileri canları pahasına çalışmaya devam ederken, bir yandan da maaşlarını alamıyor.

Daha önce Hatay, Malatya başta olmak üzere pek çok ilde TOKİ deprem konutlarındaki yüklenici firmaların ödeme yapmaması gündeme gelmişken, bu kez yeni haber Maraş Pazarcık'tan geldi.

Patronların Ensesindeyiz’e gelen ihbara göre Pazarcık'ta yapımı süren TOKİ konut şantiyesinde bir süredir maaşlar ödenmiyor. Maaşlarının yarım ve düzensiz yattığını belirten işçiler, ücretlerin asgari orandaki tutarını ENEZ İnş. San. Tic. A.Ş. firması tarafından hesaplarına yatırıldığını, kalan kısmının ise patronunun Hüseyin Mete Doğan olduğu BAF Mekanik firması tarafından elden verildiğini belirtti.

'Vermeyeceğiz, gerekirse mahkemeye gidin'

Sürekli geriden gelecek şekilde ödeme alan işçiler, Enez İnşaat tarafından Nisan ve Mayıs ayları tutarını, BAF mekanik tarafından da Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait ücretleri alamadıklarını söylediler. Enez İnşaat yetkilileri ile görüşmeleri de sonuçsuz kalan işçilere "Vermeyeceğiz, gerekirse mahkemeye gidin" yanıtıyla karşılık verildi. Alınan bilgiye göre diğer firmanınsa kayıplara karışıp şantiyeyi terk ettiği, işçilerin aramalarına yanıt vermediği öğrenildi.

İşçiler maaşlarını alana kadar şantiyeden çıkmayacak

Yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçen işçiler, maaşlarını alana kadar şantiyeden çıkmayacaklarını ve mücadele edeceklerini belirttiler. Şantiyede sorumluluğu bulunan başta TOKİ olmak üzere tüm yüklenici firmalara çağrı yapan Patronların Ensesindeyiz'in açıklamasındaysa "İşçilere haklarını olanı vermediğiniz sürece ensenizde olmaya devam edeceğiz" denildi.