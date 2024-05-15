Bilgi Üniversitesi öğrencileri İsrail ortağı Zorlu'yu protesto etti

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen Talent Fest’e davet edilen şirketler arasında bu yıl Zorluteks de vardı. Zorluteks, İsrail'de elektrik üretiminin yüzde 7’sini sağlayan santrallerin ortağı Zorlu Holding’in bünyesindeki bir şirket.

Aralarında Bilgili Susmuyor Platformu’nun da bulunduğu birçok öğrenci kulüp ve platformu yaptıkları ortak açıklama ile “Soykırım işbirlikçilerine geçit vermeyeceklerini” belirtmiş, Zorluteks başta olmak üzere İsrail devleti ile yakın ticari ilişkileri devam ettiren şirketlerin davetlerinin geri çekilmesini talep etmişlerdi.

Davetin geri alınma çağrısının sonuçsuz kalması üzerine Zorluteks stantı önünde bir araya gelen öğrenciler, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail katil sermaye” sloganları ile şirket temsilcilerini festival kapsamında kurulan stantı terk etmeye zorladılar.

Öğrenciler eylemi sonlandırmadan önce boşalan stanta alkışlar eşliğinde Filistin bayrağı asıp, Filistin halkının mücadelesini selamladılar.