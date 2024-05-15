Madenciler göçük altında, altın patronları şov konferansında, komünistler eylem hazırlığında

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde meydana gelen maden faciasının ardından Altın Madencileri Derneği tarafından Ankara'da düzenlecek olan "Sorumlu Altın Madenciliği Konferansı"na tepkiler gelmeye devam ediyor.

İliç'teki maden faciasının ardından Altın Madencileri Derneği'nin Ankara'da düzenleyeceği etkinlik yarın Sheraton Otel'de başlıyor. Ancak bu toplantı, İliç'teki maden faciasında toprak altında kalan işçilerin cesetlerinin dahi henüz bulunamaması nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Yaşanan facianın sonuçları hâlâ devam ederken halk, maden patronlarının bir araya gelmesini eleştirdi ve tepki gösterdi.

13 Şubat 2024'te Çöpler altın madenindeki siyanürlü liç yığınının kaymasının ardından 9 işçi enkaz altında kalmıştı. Yüzlerce kurtarma ekibinin çabalarına rağmen göçük altında kalan işçilerden 5'inin cansız bedenine halen ulaşılabilmiş değil. Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için yapılan çalışmalarsa devam ediyor.

16 Mayıs günü Altın Madencileri Derneği tarafından Ankara'da "Sorumlu Altın Madenciliği Konferansı" adıyla düzenlenecek buluşmaya birçok meslek örgütü ve siyasi partiden tepki geldi.

TKP Ankara İl Örgütü toplantının yapılacağı otel önünde bir araya geleceklerini duyurdu, "Altın patronları ellerindeki kanı böyle temizleyemez!" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Konuya dair soL'a konuşan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan "Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçi patronların kâr hırsıyla göz göre göre hayatını kaybetti. Daha bu işçi cinayetinin üzerinden üç ay geçmiş ve henüz 5 işçinin cenazesi dahi bulunamamışken, Ankara'da lüks bir otelde, 'Sorumlu Altın Madenciliği' adlı bir toplantı düzenleniyor. Üstelik toplantının ev sahibi olan dernek, Erzincan'daki işçi cinayetinin yaşandığı madeni işleten Anagold'un da üyesi olduğu bir dernek" dedi.

Arikan, "Şimdi bu patronlar hangi yüzle Ankara'da bir araya geliyor ve 'Sorumlu Altın Madenciliği' diyor bunu merak ediyoruz.

İşçi katillerine yanıt vermek, öyle ellerini kollarını sallayarak bu kentte kendilerini aklayamayacaklarını ilan etmek için yarın 08.30'da toplantının yapılacağı otel önünde bir araya geleceğiz" derken, Erzincan İliç'te henüz toprak altında kalan işçilerin cansız bedenlerine dahi ulaşılamamışken yapılan bu toplantının normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Ankara Sheraton Otel'de düzenlenecek altın patronları buluşmasında İliç'teki maden faciasının sorumlusu Anagold'un üyesi olduğu dernek de yer alıyor

Altın sektörünün büyük patronları

Altın madenciliğinin büyük patronlarının bir araya geleceği etkinliğin adı "Sorumlu Altın Madenciliği Konferansı" olarak belirlendi. İliç'teki facianın sorumlusu olan Anagold firmasının da üye olduğu derneğin yapacağı etkinliğe sektörün önemli sayılan patronları katılıyor.

Derneğin kendi sitesinde yer alan duyuruda "Altın Madencileri Derneği ve Dünya Altın Konseyi ile birlikte 16 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Konferansta, altın madenciliğinin çevreye duyarlılık-sosyal sorumluluk ve yönetişim boyutunda, uluslararası standartlarda nasıl yapıldığı ele alınacaktır. Ülkemizin bu konularda ne durumda olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır" ifadelerine yer verilirken sunumlar arasında İliç'teki faciaya sebep olan yığın liç alanının yönetimine dair başlık da dikkat çekiyor.

'Altın patronları iyi bilsin, her zaman enselerinde olacağız!'

TKP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Altın patronları ellerindeki kanı böyle temizleyemez! Adına ‘Sorumlu Altın Madenciliği’ denilen bir buluşma düzenleyeceklerini duyuran Altın Madencileri Derneği, üyesi olan Anagold’un göz göre göre gelen cinayetlerini bu konferansla aklayacağını düşünüyorsa fena halde yanılıyor. İliç’te hayatını kaybeden 9 işçiden 5’inin cansız bedenleri dahi çıkarılamamışken Ankara’da lüks bir otel buluşmasında kendini aklamak isteyen patronlara, 16 Mayıs günü, buluşmanın yapılacağı otelin önünde olacağımızı şimdiden ilan ediyoruz" denildi.