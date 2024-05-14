AKP'li eski başkana tek maaş yetmemiş: Belediyenin hem başkanı hem çalışanı

31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Mersin'in Akdeniz belediyesinde geçmiş döneme dair yapılan yolsuzluklar ve usulsüzlük haberlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın geçtiğimiz gün basın emekçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda aktardığı bilgilere göre geçmiş dönem AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak'ın çift maaş aldığı ortaya çıktı. Gültak hem belediye başkanlığı için hem de belediyeye ait bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu için maaş alıyormuş.

Her ay ekstradan 33 bin 800 lira maaş

Mersin'de gazetecilerle bir araya gelen DEM Parti Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca kent gümdemlerini değerlendirdi. Buluşmada DEM Partili vekiller Akdeniz Belediye’sinin önceki dönem başkanı AKP'li Mustafa Gültak ve kadrosunun belediye şirketinden ikinci bir maaş daha aldığını açıkladı. Ali Bozan, “Akdeniz Belediyesi eski Başkanı Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay yönetim kurulu üyesi olarak 33 bin 800 lira maaş almış. Bu vicdansızlıktır” dedi.

Bozan konuşmasında "Geçmiş dönemden ortaya çıkan kimi rakamlar, kimi kişilere ödenen maaşlar ücretler vicdan yaralayıcı. Akdeniz Belediyesi’nin 2 şirketi var. Şirketlerinden birinde 10, diğerinde 6 kişi yönetim kurulu üyesi adı altında maaş alıyor. Bu kişilerden Akdeniz eski Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay 33 bin 800 lira maaş almış. Yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Bu vicdansızlıktır” ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, Mersin'de basın emekçileriyle bir araya geldi.

Hem belediye başkanı hem de şirketin yönetim kurulu üyesi

Hukuken çifte maaş alamayacağı düşünülen belediye başkanları için AKP'li Akdeniz eski Belediye Başkanı Mustafa Gültak bir çözüm yolu da bulmuş. Gültak, belediyeye ait bir şirlette yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı kapsamında maaş almış. 2019 yılında Mersin Akdeniz'de göreve gelen Mustafa Gültak'ın 33.800 lira "huzur" hakkı olarak maaş aldığı dönemde asgari ücretin brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olduğu hesaba katılınca bu rakamın neredeyse asgari ücretin 10 katına tekabül ettiği anlaşılıyor. Sürecin hukuken takipçisi olacaklarını ifade eden DEM Parti Mersin milletvekilleri ise yetkilileri ilgili idari süreçleri başlatmaları için göreve çağırıyor.

AKP'nin 31 Mart seçimlerinde kaybettiği belediyelerde ve kayyum belediyelerinde ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri uzunca bir süre daha kamuoyunun gündeminde yer alacak gibi görünüyor.