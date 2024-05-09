Eylem Tok soruşturması: Olay yerindeki çocuklardan biri Tarhan Erdem'in torunuymuş

Eylem Tok'un ölümlü kazaya karışan oğlunu ABD'ye kaçması gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz hafta olay yerinde bulunan dokuz çocuktan birinin Yıldırım-Revna Demirören çiftinin oğulları E.C.D olduğu ileri sürülmüştü.

Kazayı haberleştirmek isteyen DHA muhabiri Rojda Altıntaş, haberin yayınlanmaması için Demirören ailesinin uyguladığı baskıyı telefon ve görüntü kayıtlarıyla ifşa etmişti.

Son olarak kaza sırasında olay yerinde bulunan çocuklardan birinin daha kimliği ortaya çıktı.

Eski Bakanın torunuymuş

12punto'dan Mustafa Büyüksipahi'nin ulaştığı bilgiye göre dokuz çocuktan biri olan P.T.E, CHP eski Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve KONDA Araştırma'nın kurucusu Tarhan Erdem'in torunu çıktı.

Baba Aydın Erdem bu bilgiyi doğruladı. Çocuğunun suçsuz olduğunu söyleyen Erdem, "Bir kaza var. İfadelerinde de görüldüğü üzere hatalı davrandıkları dramatik bir durum yok. İki kez ifadeleri alındı. Oğlum kaza sırasında uyuyormuş" dedi.

Tarhan Erdem'in kızı ise Yeşil Sol Parti Kurucu Üyelerinden ve HDP Parti Meclisi Üyesi Ayşe Erdem.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, olay yerinde bulunan dokuz çocuğun kazanın yaşandığı günden beri okula gidemediğini, okulda tepkiyle karşılaştıklarını söylemişti.

Özer Aci, çocukların ebeveynlerinin Kemer Country'de buluştuğunu, ortak bir tutum sergileyerek Aci Ailesi'yle kesinlikle görüşmeme, irtibat kurmama kararı aldıklarını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart akşamı seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalandı. ATV sürücüleri yol kenarına çekilen araç tamir etmeye çalıştı. Oğuz Murat Acı, ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem aldı. Diğer kişiler ise arızalanan motorla ilgilendi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen sürücü koltuğunda oturan 18 yaşından küçük T.C.’nin bulunduğu araç, üç ATV’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü T.C.’nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok’un oğlunu aracıyla uzaklaştırdı. T.C., annesi Tok ile saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gitti ve 04.30 sıralarında Mısır’a uçtu.

İkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak anne-oğul buna rağmen ABD'ye geçti. Burada objektiflere yakalanan Eylem Tok ve oğlu kameraları fark edince gülmüştü.