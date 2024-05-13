Erdoğan'ın Yargıtay müdahalesi sonuçsuz: 36'ncı turda da başkan seçilemedi

Yüksek yargıda Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasıyla başlayan kriz, Yargıtay'da bir türlü sonuçlanamayan başkanlık seçimleriyle devam ediyor. Bugün 36'ncı turu gerçekleştirilen seçimden yine sonuç çıkmadı.

348 üyenin bulunduğu Yargıtay’da 25 Mart’tan beri başkanlık seçimi var. Seçim 8 Mayıs’taki 35. tura kadar Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez olmak üzere 3 aday arasında geçti. Akarca mevcut Yargıtay Başkanlığı, Şentürk Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı ve Kerkez 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevindeydi.

36’ncı turdan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle olduğu öne sürülen bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi ve başsavcılığa talip olduğunu açıkladı.

Şentürk’ün adaylıktan geri çekilmesi Erdoğan’ın şu sözlerinin peşi sıra geldi:

“Herkes yargıya yardımcı olmalı, işini kolaylaştırmalı. Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.”

Şentürk adaylıktan çekilirken “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının kurunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığından çekilen Şentürk, bu defa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aday oldu.

Şentürk yargıda milliyetçi grubun adayı olarak öne çıkan isim. Aynı zamanda da AYM’nin Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanı.

Son başkan olan Akarca’nın Şentürk tarafından desteklenmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Akarca 111 oyda kalırken, Kerkez 169 oya yaklaştı. 6 oy daha alsaydı seçimi Kerkez kazanacaktı. Bu durum Şentürk'ün oylarının lehine çekildiği Mehmet Akarca'ya gitmediğini gösteriyor. Oyların tepki oyu olup olmadığı merak konusu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37'nci tur oylaması yarın yapılacak.

Yaşananların ardından Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Akarca'nın da Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi bekleniyordu.

Cumhuriyet Başsavcısını Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Mustafa Kuzu oldu.

Belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halindeErdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek. Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.