Merkez Bankası ısrarcı: Ya tek zam ya enflasyon

Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık artışla yüzde 38’e çekildi.

Banka rezervlerinde iyileşme gerçekleştiği aktarıldı, swap hariç net rezervlerin toplam 34 milyar dolar arttığı açıklandı. Bir kez daha "Sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız" denildi.

Raporda asgari ücrete ilişkin beklentiyse dikkat çekti.

Başkan ürkek, rapor kararlı: Asgari ücrete ikinci zam yok

Enflasyondaki yükselişin temel nedeninin ücretlerdeki artış olduğu tezini sürdüren Merkez Bankası, bu yıl asgari ücrete ikinci bir zammın yapılmaması halinde talebin kısılacağı ve enflasyonda düşüşün sağlanacağını öne sürdü:

"Asgari ücret artışının yurt içi talebi desteklediği ilk çeyrek sonrasında iktisadi faaliyette öngörülen daha ılımlı seyir ve ilave ücret güncellemesi olmamasının reel birim ücretler kanalıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceği değerlendirilmektedir."

2024'te asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın satın alma gücünü temsil eden reel birim ücreti yukarı çektiğini gösteren raporda, bu eğilim zayıflayacağı öngörüldü.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin asgari ücret zammı konusunda bir tavsiye vermediğini söylese de rapordaki öngörülerin temelinde asgari ücrete ikinci bir zammın yapılmayacağı bilgisinin yer aldığı anlaşılıyor.

2024 yılı başında yapılan asgari ücret artışını takiben reel birim ücretin yılın ilk çeyreğinde önemli ölçüde yükseldiği, yılın ikinci çeyreğindeyse artışın zayıflayacağı öngörülüyor.

'Enflasyonun en büyük nedeni artık maaş zamları değil, şirket kârları'

soL yazarı Prof. Dr. Korkut Boratav, Ahmet Haşim Köse ve Erinç Yeldan ile yaptığı araştırmada enflasyonu işçilerin ücretindeki artıştan çok, patronların kârının beslediği sonucuna ulaşmıştı.

Büyük sermayenin maliyetlerden gelen her baskıyı fiyatlara yansıttığını tespit eden iktisatçılar, ücretlerdeki artışın da bu kârı büyütmek için bir fırsat olarak kullanıldığına işaret etmişti.

Boratav, araştırmanın sonuçlarını soL'daki yazısında özetlemişti:

Tek zam dayatması neye dayanıyor?

Son iki yıldır yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret yılda iki defa zamlanmış ancak alım gücündeki erimenin önüne geçilememişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te asgari ücretin bir defa zamlanacağını dile getirdi. Çalışma Bakanı Işıkhan ise "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle" dedi.

Ancak Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 7'inci maddesine göre, "ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir." Yani yetkili isimlerin savunduğunun aksine asgari ücretin yılda birden fazla defa artırılmasının önünde hukuki bir engel bulunmuyor.