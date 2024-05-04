Merkez Bankası'ndan al haberi: Kirada yüzde 25 sınırı kesin kalkacak

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranı, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Zam sınırının devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 ay önce katıldığı bir televizyon programında "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" demişti. Uygulamanın bitimine 5 ay kala dile getirilen karar tepki çekmişti.

Saray'a bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" başlığıyla yer bulan bu açıklama hakkında "Bakan'ın sözleri 'böyle bir karar alındığı' yönünde değil, 'böyle bir beklenti olduğu' yönündedir" demişti.

İki gün sonra yeninden açıklama yapan Bakan, bu defa "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır" demişti.

Konut kiralarına getirilen sınırlama Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle uygulanıyor. Bu nedenle yüzde 25'lik tavan zamma dair olası bir karar, Meclis'in tasarrufunda.

Ancak Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi.

Merkez Bankası emin: Yüzde 25 sınırı kalkacak

Kira artış oranında gözlemlenen yavaşlamanın devam edeceğini öngören Merkez Bankası, önümüzdeki aylarda kira enflasyonuna ilişkin "iyimser" tahminlerde bulunuyor. Merkez, yüzde 25 sınırının yürürlükten kalkmasının, bu eğilimde bozulma yaratacağını öngörüyor.

Bu öngörü 25 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı özeti raporuna da yansıdı. Raporda düzenlemenin sürdürülmeyeceği kesin bir dille ifade edildi: “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir" denildi.

Tavan zam oranı uygulaması uzatılmazsa, kira artış oranı yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. TÜİK'e göre nisan itibariyle yıllık enflasyon yüzde 69,80. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu oranın önümüzdeki aylarda yüzde 70'i aşacağını söyledi.

Asgari ücreti de o belirliyor

İki yıldır yılda iki defa zamlanan asgari ücretin bu yıl sadece bir defa zamlanacağını dile getiren ilk kurumlardan biri yine Merkez Bankası olmuştu.

Yılın ilk enflasyon raporunda "2024'ün ikinci yarısında asgari ücretin güncellenmeyecek olması dezenflasyonist sürece katkı sağlayacaktır" denilmişti.

Rapordaki ifadeler iktisatçılar tarafından "itiraf" olarak değerlendirilmiş, "Meğer asgari ücreti komisyon değil Merkez Bankası belirliyormuş" şeklinde yorumlanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2024'te asgari ücretin bir defa zamlanacağını dile getirmiş. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle" demişti.