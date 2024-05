İsrail’le ticaret yeniden mi başladı? Şirketlere 3 ay süre

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile ticaret kısıtlamalarını büyük ölçüde geri çektiğini ileri sürdü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarını “hayal ürünü” diye niteledi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e ihracat yapan şirketlere 3 aylık ertemenin ana hatlarını çizen bir belge gönderdiğini duyurdu.

Gazze’de İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda on binlerce Filistinli yaşamını yitirirken AKP-MHP iktidarı aylarca İsrail ile ticareti durdurmadı. Ancak 9 Nisan’da 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatına kısıtlama getiren iktidar, 2 Mayıs’taysa İsrail ile tüm ithalat ve ihracatın durdurulduğunu açıkladı.

Yasağın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra bugün İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından İbranice yaptığı paylaşımda yasağın kalktığını iddia etti.

Erdoğan’ın İsrail’e yönelik ticaret kısıtlamalarının “çoğunluğunu geri çektiğini ve iptal ettiğini” öne süren Katz, “Ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat: Karar geçerliliğini koruyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Katz’ın açıklamalarını “hayal ürünü” diye niteledi.

Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır” diye belirtti.

Bolat “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.

İsrail'e siparişi olan şirketlere 3 aylık süre

Reuters, Ticaret Bakanlığı’nın yasak yürürlüğe girdiğinde İsrail’e ihracat anlaşmaları olan şirketler için 3 aylık bir ertelemeyi yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

Ajansın haberinde “Reuters tarafından görülen bir belgede, Ticaret Bakanlığı yasağın başlamasından sonra İsrail’e ihracat yapan şirketler için 3 aylık ertelemenin ana hatlarını çizdi” denildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir kaynak şirketlerin halihazırdaki siparişlerini üçüncü ülkeler üzerinden tamamlamaları için üç ay süreleri olduğunu belirterek, Türkiye’nin İsrail’e ihracat yasağının gevşetilmesinin “sözkonusu olamayacağını” kaydetti.

Bakanlıktan ismi açıklanmayan bir başka kaynaksa atılan bu son adımın “Türk ticaretçileri korumayı” amaçladığını söyledi.

Erdoğan geçen hafta MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle Dolmabahçe’deki görüşmesinde İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulmasına ilişkin “Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eşgüdüm ve istişare ile yürüteceğiz” demişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz 2 Mayıs’ta Türkiye’nin getirdiği ticaret yasağının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürmüş ve “Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını hiçe sayan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır” ifadelerini kullanmıştı.