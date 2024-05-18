Devlet 'tasarruf'u üniversite sporlarından yapacak: 19 Mayıs öncesi 13 branş iptal edildi

"Enflasyonla mücadele" adı altında ilan edilen tasarruf paketi, kamu harcamalarını kısıtlarken kamusal nitelikteki hizmetleri de vurdu.

Bütçe açığında sembolik bir iyileşme sağlayacağı öngörülen tedbirler kamuda personel ve taşıt alımını kısıtlıyor, inşaat faaliyetlerini sınırlandırıyor, temsil ve ağırlama giderlerini düşürmeyi hedefliyor.

Bu tedbirlere ilk sitem Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan geldi. Üniversiteler arası spor müsabakalarından sorumlu olan kurum, dün yayınladığı açıklamayla 13 farklı spor branşında artık faaliyet gösterilmeyeceğini ve 2 etkinliğin de düzenlenmeyeceğini açıkladı.

'Tasarruf tedbirleri bütçede zorluklara neden oldu'

Gençlik ve Spor Bayramı'na iki gün kala alınan karar, "Tasarruf tedbirleri federasyon bütçesinde de zorluklara neden olmuştur" sözleriyle gerekçelendirildi. Ayrıca üniversitelerin spor organizasyonlarındaki sorumluluklarını yerine getirmediği, bu durumun da kurumun maliyesini zora soktuğu vurgulandı.

İptal edilen branşlar ve etkinlikler şöyle: Crosminton, Fetihspor Fest, Korfbol, Flag Futbol, Ragbi 7, Ragbi 13, Atletizm, Alanya Plaj Festivali, Plaj Hentbolu, Halter, Güreş, Yağlı Güreş, Boks, Wushu, Cimnastik.

208 üniversite, 38 bin 309 öğrenci, 91 spor dalı ve 178 spor faaliyetinden sorumlu olan federasyon, Ünilig adlı müsabaka kurumu dahilinde üniversiteler arası çalışmalar sürdürüyor ve farklı branşlarda müsabakalar düzenliyor.

'Fedakarlık' sırası patronlara gelir mi?

Üniversitelerde birçok spor faaliyetinin sonlandırılmasına yol açan paket, içerdiği tedbirlerden çok dışarıda bıraktığı tasarruf alanlarıyla konuşulmuştu. Halktan beklenen "fedakarlığın" patronları kapsamadığı görülmüştü.

Devlet, 2024'te patronlara sağlanan vergi istisna ve muafiyetleriyle 1,8 trilyon liralık vergi gelirinden vazgeçti. Mevcut bütçe açığının yaklaşık iki katına denk düşen bu vergi tutarına ilişkin herhangi bir tedbir uygulanmadı.

Kamunun, almaktan vazgeçtiği kadar dağıttığı teşvikler de var. 2023 Eylül'ünden bu yana açıklanmayan teşvik ödemelerinin yüz milyarlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Bu alanda da herhangi bir tasarruf tedbiri açıklanmadı.

2024 bütçesinden Kamu Özel İşbirliği ile yapılan köprüler, otoyollar ve Avrasya Tüneli ile yap-kirala-devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 162 milyar 435 milyon lira garanti tutarı ödenecek. Erdoğan sinyalini verse de döviz kuruna endeksli bu ödemelere ilişkin pakette bir tedbir bulunmuyor.

Dün yayınlanan genelgeyle ayrıntıları ortaya çıkan tasarruf paketinin kimi seçilmiş patronlara kaynak aktarmanın bir yolu olduğu görüşmüştü. Diğer tüm markalardan araç alımı yasaklanırken, 5 şirketin ortaklığında kurulan TOGG'a sağlanan 30 bin araçlık alım garantisi bunun dışında tutulmuştu.