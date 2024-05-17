Motokuryeler Ata Emre Akman için sokaktaydı: 'Çalışırken ölmek istemiyoruz'

Motokuryelik yaptığı sırada sipariş götürdüğü apartmanın önünde vahşice katledilen 20 yaşındaki Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın ölümüne protestolar sürüyor.

Balıkesir’in ardından arkadaşları Akman için Adana’da da bir eylem düzenledi.

“Birgün değil, her gün ölüyoruz”, “Hayallerim vardı, çaldınız”, “Bizi fark edin, ölüyoruz”, “Ata Emre Akman ölümsüzdür” dövizleri ve motosikletleriyle Gençlik Meydanı’nda bir araya gelen motokurye emekçileri burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

'Son üç yılda 148 motokurye yaşamını yitirdi'

Motokuryeler adına Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak’ın okuduğu basın açıklamasında, “Bizler kelle koltukta çalışıp ekmeğimizin derdindeyiz. Bizler işimizi yaparken güvenli bir ortam oluşturulmasını istiyoruz. İş kazalarının önüne geçilmiyor, bari iş cinayetlerinin önüne geçilsin. Son üç yılda 148 motokurye iş cinayetlerine kurban gitti. Son kurban ise Ata Emre Akman oldu. Türkiye olarak bu bizi çok üzdü, bu cinayetler bizi çok yıprattı. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken vahşice katledilmek istemiyoruz. Bu meslek güvenli hale getirilmeli ve ilgili tüm kurumlar bu konuda çalışma başlatmalıdır” denildi.

Basın açıklaması sırasında soL’a konuşan bir motokurye emekçisi, her gün onlarca eve kurye götürdüklerini ve gittikleri yerde neyle karşılaşacaklarını bilmediğini söyledi. Motokurye emekçisi, “Ata Emre’yi katleden kişinin şizofren hastası olduğu iddia ediliyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan bu kişinin yeri hastane ya da cezaevidir. Biz gittiğimiz evlerde, sokaklarda bu tür insanlarla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Lütfen sesimizi duyurun” dedi.

Çevredeki esnafın, kafe çalışanlarının ve yoldan geçen emekçilerin alkışlarla destek verdiği konvoy İller Bankası Kavşağı’nda sona erdi.

Paket taşıyan motokuryelerden destek

Yapılan konuşmalardan sonra motokuryelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Özal Bulvarı boyunca yapılan konvoya o sırada paket taşıyan diğer motokuryeler de destek verdiler.

Konvoy sonrasında tekrar söz alan Yalçın Parmak tüm motokuryeleri iş kazalarına, iş cinayetlerine, uğradıkları haksızlıkları karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.