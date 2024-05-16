Öldürülen motokurye Ata Emre'nin annesi: 'Katilin azmettirici babası da cezalandırılmalı'

Balıkesir’de üniversiteli kurye Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak katledilmesine tepkiler sürüyor.

20 yaşındaki Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışmaya başlamıştı. İşe başladığı 5. gün, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi'nde, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

17 yaşındaki E.Ö., Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"Kasten yaralama" ve "tehdit"ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. tutuklanırken, E.Ö.'ye yardımcı olduğu söylenen babasıysa serbest bırakıldı.

Balıkesir ve İzmir'de motosikletli kuryeler dün kortej oluşturup kornalar çalarak Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti.

'Babası azmettirici'

Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia etti.

DHA'ya konuşan ve katilin 6 ayrı suç kaydı olduğuna dikkat çeken anne Akman, "Katilin 17 yaşında olduğu söyleniyor, azmettirildi, bunun farkındayız" dedi. Akman şöyle konuştu:

"O caninin babası da cinayetten dolayı 10 yıldır Buca Cezaevi’nde yatıyor. Cinayetten yatan bir adam hafta sonu için izinli çıkabiliyor, Türkiye’de yeni bir meslek grubu oluşabilir. Babası da cezalandırılmalı, çünkü azmettiricisi o. ‘Benim yapamadığımı artık çocuğum yapacak’ diye oğluna el veren kişi babası. Ata’nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın bir başkasıyla evliymiş. O caninin babası, eski kadın arkadaşına ‘senin imam nikahlı eşini öldüreceğim’ diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve ‘senin oğlunu öldüreceğim’ diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; ‘artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı. O geceki görüntülerin bir kısmını istemeden izledim, Ata’nın üzerinde kurye olduğunu belirten pizzacı montu var. Ata’nın orada işini yaptığı belli."

Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

'İnsan bir anda mı değişir?'

Zuhal Akman, o geceyi ve Ata’yı da anlattı:

"Ne Ata’nın ne de bizlerin herhangi bir mali sıkıntısı yoktu. Çünkü bu çocuk 13 yaşında da çalıştı ve kendisine elektro gitar aldı. Anneler Günü’yle ilgili kısa sürede çalışıp bir sürpriz yapma durumu varmış, işte böyle bir sürpriz oldu. O gece Ata’yı aradım, meşgule attı ‘Annem ben seni sonra ararım’ diye mesaj yazmış, sonra öğreniyorum ki çalışıyormuş, dağıtım yapıyormuş. Yarım saat sonra aradı, kahkahalar attık. Onun Lizbon’a benimse Paris’e gitme hayalimiz vardı."

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Zuhal Akman, "Olay gecesi sabaha karşı eşime telefon geldi. Polis, ‘Oğlunuz bir bıçaklanma olayına karıştı, ağır yaralı ve ameliyata alındı, buraya gelmeniz gerekiyor’ deyince eşim ağlamaya başladı. Balıkesir’e doğru yola çıktık. Yoldayken eşim hastaneyi aradı ancak ‘Ata Emre Akman diye bir hasta yok’ deniliyordu. Acil servisten çıktıktan sadece 5 dakika sonra morgdaydık ve ikinci raftan oğlumuzu çekiyorlardı. Sonra sedyeyi aşağı indirdiler. Otopsiden sonra bütün izleri, her şeyi gördüm. Zaten Ata, Ata’ya benzemiyordu. İnsan bir anda mı değişir?" diye konuştu.

Anne Akman, "Ata, geçen yıl tek başına yaklaşık 11 ülke dolaştı. Koca Avrupa’da farklı farklı ülkelerde bir şey olmadı da kendi ülkemde Balıkesir gibi bir yerde böyle şeyler yaşadık. Ata, 2004 yılında Balıkesir’de doğdu. Balıkesir’de üniversiteyi kazandı ve Balıkesir’de sonu bitirdi. Halbuki sadece hayatının ilk 3 yılını Balıkesir’de geçirmişti, bir de son yılını" ifadelerini kullandı.