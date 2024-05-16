Kuryelik yapan üniversite öğrencisi öldürüldü: Motokuryeler adalet için kontak kapattı

Balıkesir’de, E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversiteli kurye Ata Emre Akman (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi'nde, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Akman'a saldıran vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan E.Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ata Emre Akman'ın cenazesi, 12 Mayıs günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Muradiyesarnıç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Akman'için Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında cenaze namazı kılındı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Katil tutuklandı, babası serbest

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

25 bıçak darbesi

Öte yandan zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın 5 gün önce işe başladığı öğrenildi. Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı ve bu darbelerden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.

Motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürüldüğü anlar, bir okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motokuryeler eylem yaptı

Genç kuryenin öldüğü noktada eylem düzenlendi. Motosikletli kuryeler kortej oluşturdu, kornalar çalarak Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti. Grup adına konuşan Fatih Uçarcı "Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz" dedi.

Balıkesir

Ata Emre Akman'ın babası, “25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım” ifadelerini kullandı.

Akman'ın öldürülmesi İzmir’de de protesto edildi. Göztepe’de toplanan yüzlerce motokurye Bornova Küçükpark’a kadar konvoylu eylem gerçekleştirdi. Motorsikletlerine siyah kurdele ve Emre’nin fotoğraflarını asan kuryeler adalet istedi.