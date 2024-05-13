Putin Rusya Savunma Bakanı'nı görevden aldı, yerine bir ekonomisti getiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun süredir müttefiki olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu görevinden aldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Şoygu'nun yerine ekonomi konusunda uzmanlaşmış eski başbakan yardımcısı Andrey Belusov'un getirileceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta başında görevinin beşinci dönemi için yemin eden Putin, Şoygu'nun Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmesini önerdi. Güvenlik Konseyi, şu anda Putin'in en yakın danışmanlarından biri olan eski casus Nikolay Patruşev tarafından yönetiliyor.

Rusya'nın en uzun süre görev yapan bakanı olan Şoygu, Acil Hizmetler Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında savunma bakanlığının liderliğini üstlendi. Şoygu, 2022'de başlayan Ukrayna'ya dönük harekatta Rusya'nın ordusuna liderlik ediyordu.

Savunma bakanı olarak Rusya ordusunun modernizasyonuyla görevlendirilen Şoygu'nun, Putin'le doğrudan bağlantısı olduğu ve onunla Sibirya'da düzenli av ve balıkçılık gezilerine çıktığı düşünülüyordu.

Putin ve Şoygu uzun yıllar birlikte çalıştı.

Son zamanları zor geçmişti

Şoygu'nun Rusya'daki popülaritesi, 2014 yılında Kırım'ın ilhakından sonra artmıştı. Ancak Şoygu, Rusya'nın Ukrayna harekatından sonra yaşadığı askeri aksaklıklar ve orduyu rahatsız etmeye devam eden yaygın yolsuzluğun kökünü kazıyamaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Şoygu, geçtiğimiz yaz, kendisi hakkında tutuklama çağrısı yapan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in başlattığı isyan sırasında da zor anlar yaşamıştı.

Şoygu, uzun süredir sırdaşı olan savunma bakan yardımcısı Timur Ivanov'un geçen ay güvenlik servislerince tutuklanıp büyük çaplı yolsuzlukla suçlanmasıyla da büyük bir itibar kaybı yaşadı.

Yapılan görev değişikliği, esasında Şoygu'yu resmi olarak savunma bakanlığındaki rolünden daha yüksek bir konuma yerleştirecek. Diğer yandan, bu hamle Putin'in eski müttefikinin itibarını kurtarmasına olanak tanıyan bir hamle olarak da görülüyor.

Yeni savunma bakanı bir ekonomist

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın savaş harcamalarının büyük oranda artmasının ardından Putin'in savunma bakanlığının başına deneyimli ekonomist Belusov'u atamaya karar verdiğini söyledi.

Peskov, "Güvenlik ekonomisini ülke ekonomisiyle uyumlu hale getirmek, böylece mevcut anın dinamiklerini karşılamak çok önemli" dedi.

Peskov, Putin'in, "yeniliklere ve ileri fikirlere açık" olmasını sağlamak için savunma bakanlığının başına bir sivilin getirilmesine karar verdiğini de sözlerine ekledi. Peskov, "Yeniliklere daha açık olan, savaş alanında galip gelecek olandır" diye konuştu.

2000 yılında Rusya başbakanının kadro dışı danışmanı olan Belusov, altı yıl sonra ekonomi bakanlığına bakan yardımcısı olarak katıldı. Putin'in başbakanlık yaptığı 2008'den 2012'ye kadar ekonomi ve finans bölümünün direktörlüğünü yaptı.

2012 yılında ekonomi bakanı olan Belusov, 2013'ten 2020'ye kadar Rusya Devlet Başkanı'na danışmanlık yaptı. 2020'den itibarense birinci başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.

1981 yılında Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden üstün başarıyla mezun olan Belusov, daha önce silahlı kuvvetlerde görev yapmadı.

Rusya'nın savunma harcamaları artmıştı

Rusya, son iki yılda endüstriyel askeri üretimde büyük bir artış yaşadı. Rusya'nın toplam savunma harcamaları gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 7,5'ine yükseldi.

Şoygu'yla çalışan eski bir savunma yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Kremlin, bakanlığın operasyonlarını nasıl kolaylaştıracağını bilen bir ekonomist tarafından yönetilmesini istiyor. Savunma Bakanlığı'nın verimli ve iyi yönetilmesi gerekiyor, savaş alanındaki asıl kararlar ise orduya bırakılıyor" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı görevde kalacak

Kremlin, Rusya'nın kıdemli genelkurmay başkanı Valery Gerasimov'unsa görevde kalacağını söyledi.

2008'den bu yana Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Ukrayna'ya dönük harekatın mimarlarından biri olarak görülen Patruşev'in hangi pozisyonu alacağı henüz belirsizliğini koruyor.