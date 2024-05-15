Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına büyük ilgi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki "zorunlu dine eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası"na destek verenlerin sayısı beş bin kişiyi geçerken, kampanya çok sayıda tanınmış gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyen tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

“Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz” başlıklı bildiri daha önce çocuk yaşta zorunlu din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğini açıklayan uzman görüşüne yaslanıyordu.

THTM tarafından ÇEDES projesinin sonlandırılması ve zorunlu din eğitimi uygulamasından vazgeçilmesini talep eden bildiriye yurttaşların da büyük bir destek verdiği görüldü. Halen sürmekte olan imza çalışması THTM’nin yerel temsilcileri aracılığıyla sokağa taşındı.

14 Mayıs saat 11.00’e kadar imza verenlerin toplu listesine buradan ulaşılabilir.

İmzalarıyla Aydınlanma Seferberliğine destek veren yazar, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarının isimleri şöyle:

Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat, Yazar

Adnan Erkuş, Psikoloji, psikometri em. profesörü

Adnan Gerger, Gazeteci, yazar

Ahmet Beyaz, Matematik doçenti

Ahmet Büke, Yazar

Ahmet Can Bilgin, Dr., Alakarga editörü

Ahmet Çoker, Genel cerrahi profesörü

Ahmet Çoymak, Siyaset psikolojisi doçenti

Ahmet Saltık, Halk sağlığı profesörü

Alev Gerçeker, Akademisyen

Ali İhsan Hatipoğlu, Gazeteci

Ali Özgen, Girişimsel radyoloji doçenti

Ali Rıza Aydın, Eski Anayasa Mahkemesi raportörü

Ali Somel, Siyaset bilimi doçenti

Alp Ergör, Halk sağlığı profesörü

Arda Kavaklıoğu, Tiyatro oyuncusu

Arzu Kır, Yazar

Asaf Güven Aksel, Yazar

Aslıhan Türel, Gazeteci

Aşkım Tan, Gazeteci, yazar

Atilla Cemal Eşen, Ressam, Yazar

Ayça Işıldar Ak, Tiyatro sanatçısı

Aydemir Güler, Yazar

Ayhan Filazi, Farmakoloji profesörü

Ayşegül Durak Batıgün, Psikoloji profesörü

Aziz Konukman, İktisatçı

Babür Atila, İktisatçı

Bahar Güçiz Doğan, Öğretim üyesi

Barış Pehlivan, Gazeteci

Barış Terkoğlu, Gazeteci

Barış Tüysüz, Gazeteci

Belgin Akın, Halk sağlığı hemşireliği profesörü

Bennu Yarar, Tiyatro oyuncusu

Burcu Günüşen, Gazeteci

Bülent Cengiz, Nöroloji profesörü

Bülent Duran, Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü

Büşra İlaslan, Gazeteci

Canan Kalaycıoğlu, Fizyoloji profesörü

Canan Kaya, Gazeteci

Cangül Örnek, Siyaset bilimi doçenti

Canol Kocagöz, Karikatürcü

Celal Eren Çelik, Gazeteci

Celalettin Aksoy, Tiyatro sanatçısı

Cem Kirazoğlu, Akademisyen, yazar

Cemil Fuat Hendek, Yazar

Cengiz Arın, Em. Akademisyen

Ceyda Karan, Gazeteci

Cihan Demirci Tansel, Em. Biyoloji profesörü

Çağatay Tavşanoğu, Ekoloji profesörü

Çağrı Kınıkoğlu, yönetmen, sinema yazarı

Deniz Altay, Akademisyen

Deniz Sarıbaş, Eğitim Bilimci

Devrim Hacısalihoğlu, Gazeteci

Didem Görkay, Yazar

E. Zeynep Suda, Sosyoloji profesörü

Ece Böber, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları profesörü

Ekin Oyan Altuntaş, Uluslararası ilişkiler profesörü

Elif Gürsoy, Hemşirelik profesörü

Emel Alphan, Beslenme profesörü

Emel Güneş, Fizyoloji doçenti

Emre Alım, Gazeteci

Emre Caner, Yazar

Ender Düzcan, Patoloji profesörü

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi editörü

Engin Akyürek, Sanat tarihi profesörü

Erendiz Atasü, Em. Eczacılık profesörü, yazar

Ergun Gedizoğlu, Trafik mühendisliği em. profesörü

Erhan Karaçay, Elektrik mühendisi

Erhan Nalçacı, Fizyoloji profesörü, yazar

Esma Ertel, Yazar

Fadime Uslu, Yazar

Fahri Kaan Arslan, Akademisyen, yazar

Fatih Yaşlı, Akademisyen, yazar

Fatma Özlen, Beyin cerrahisi profesörü

Ferhat Mehmet, Viyolonsel sanatçısı

Fevzi Engin, İktisatçı, Akademisyen

Fırat Fıstık, Gazeteci

Filiz Hatipoğlu, Ressam

Filiz Meriçli, Farmakoloji profesörü

Funda Serin, Felsefe Doçenti

Gamze Yücesan, Akademisyen, yazar

Gökçe Gökalp, Eğitim bilim doçenti

Gökhan Kazbek, Gazeteci

Gül Atmaca, Gazeteci/çevirmen

Gül Ergör, Halk sağlığı profesörü

Gülay Loğoğlu, Fizyoloji profesörü

Gülriz Erişgen, Fizyoloji profesörü

Gülser Kayır, Sosyal bilim profesörü

Gülseren Erdağ, Sanatçı

Güngör Evren, Ulaştırma bilimi profesörü

Hacer Faggo, Gazeteci

Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü

Hale Tüblek, Tiyatro sanatçısı

Halil Tiftikçi, Tiyatro oyuncusu

Haluk Berk, Travmatoloji profesörü

Haluk Gerçek, Akademisyen

Hamdi Aydın, Psikiyatri profesörü

Hasan Sivri, Gazeteci

Hasan Tanay, Tiyatro sanatçısı

Hatice İkinci, Gazeteci

Hülya Kirmanoğlu, Em. İktisat profesörü

Hülya Küçükaras, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı

Hüseyin Özel, İktisat em. profesörü

Hüseyin Sarı, Fizik mühendisliği profesörü

Iraz Akış Akad, Biyokimya profesörü

Işık Bökesoy, Em. Genetik profesörü

İhsan Diler Özçakmak, Genel cerrahi profesörü

İnci Boyacıoğlu, Sosyal psikoloji profesörü

İnönü Alpat, Yazar

İrfan Ertel, Ressam

İsmail Hakkı Bahar, Mikrobiyoloji profesörü

İzzettin Önder, Maliye em. profesörü

Kaya Güvenç, Mühendis

Kaya Tokmakçıoğlu, İletme mühendisi doçenti, yazar

Kevser Erol, Farmakoloji profesörü

Korkut Boratav, İktisatçı, Yazar

Korkut Kanadoğlu, Hukuk profesörü

Lale Taşkın, Hemşirelik emekli profesörü

Levent Üzümcü, Tiyatro sanatçısı

Mahmut Öztürk, Ressam

Mehmet Kuzulugil, Yazar

Mehmet Okuroğlu, Tiyatro sanatçısı

Mehmet Özer, Fotoğraf sanatçısı

Mehmet Somel, Biyoloji profesörü

Melda Sak, Viyola sanatçısı

Melek Göregenli, Sosyal psikoloji profesörü

Melike Korkmaz Toker, Anestezi ve reanimasyon doçenti

Mesut Odman, İktisatçı, yazar

Metin Aşıkkutlu, Ressam

Metin Baştuğ, Fizyoloji profesörü

Metin Çoşkun, Tiyatro sanatçısı

Murat Akgöz, Yönetmen

Musa Artar, Eğitimci, yazar

Musa Çam, Sendikacı

Musa Özuğurlu, Gazeteci

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci

Mustafa Kenan Aybastı, Film yönetmeni

Mustafa Olguner, Çocuk cerrahisi profesörü

Mustafa Türkeş, Uluslararası ilişkiler profesörü

Müjde Tozbey, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Müslüm Kabadayı, Eğitimci, yazar

Nazlı Deniz Korkmaz, Tiyatro sanatçısı

Necla Uluğtekin, Geomatik mühendisliği profesörü

Neslihan Görücü, Sahne tasarımcısı

Neval Oğan Balkız, Akademisyen

Nevin Apaydın, Flüt sanatçısı

Nevin Eracar, Akademisyen

Nevzat Süs, Tiyatrocu

Nihat Behram, Şair

Nurdan Demirci, Malzeme bilimi doçenti

Nurgül Bağcı, Müzisyen

Nurullah Edebali, Beyin cerrahisi doçenti

Oğuz Oyan, İktisatçı, Yazar

Oğuz Tanındı, Arkeolog

Olgu Ülgenciler, Ressam

Orhan Aydın, Tiyatro Sanatçısı

Orhan Gökdemir, Gazeteci

Ozan Özgür, Yazar

Ozan Zengin, Akademisyen

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Avukat, Eski Cumhuriyet Savcısı

Özgür Akıncıoğlu, Tiyatro sanatçısı

Özkan Öztaş, Gazeteci, yazar

Perihan Sarı, Sendika uzmanı

Rahmi Saltuk, Halk ozanı

Rahmi Yıldırım, Gazeteci

Raziye Cerit Albayrak, Ressam

Reyhan Abacıoğlu, Ressam

Rıfat Okçabol, Em. eğitim bilimci

Rıza Eliaçık, Tiyatrocu

Saadet Ülker, Em. Öğretim üyesi, THD eski başkanı

Sabri Sayınalap, Endokrinoloji doçenti

Sadık Usta, Yazar

Savaş Karabulut, Jeoloji doçenti

Sedat Bozkurt, Gazeteci

Selen Kartay, Tiyatrocu

Selma Öncel, Hemşirelik halk sağlığı profesörü

Serap Akgün, Psikoloji profesörü

Serdar Şahinkaya, Yazar

Serpil Güvenç, Yazar

Sevgi Demirkıran, Müzisyen

Sevgi Tüzün Rad, Kamu bilimi profesörü

Sevinç Eryılmaz, Akademisyen, yazar

Sevinç Özer, Em. Filoloji profesörü

Seyhan Erdoğdu, Çalışma ekonomisi em. profesörü

Sinan Adıyaman, El cerrahisi profesörü

Sinan Odabaşı, Akademisyen

Sinan Sönmez, İktisat profesörü

Süleyman Önal, matematik profesörü

Şehsuvar Ertürk, Nefroloji profesörü

Tolga Ünlü, Şehir planlama profesörü

Turgay Develi, Gazeteci

Türkan Çiftçi

Uğur Pişmanlık, Gazeteci, yazar

Volkan Algan, Yazar

Volkan Kavas, Etik doçenti

Yasemin Serin, Endüstri mühendisliği profesörü

Yıldıray Ozan, Matematik profesörü

Yiğit Günay, soL Haber Portalı editörü

Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü

Yücel Çiftçi

Yücel Demiral, Halk sağlığı profesörü

Zeynel Tolga Gürer, Ses ve seslendirme sanatçısı

Zuhal Bahar, Hemşirelik halk sağlığı profesörü

Zuhal Okuyan, Halk sağlığı profesörü

Zülal Kalkandelen, Gazeteci

Aydınlar ve binlerce yurttaş tarafından imzalanan talepler şunlar:

1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.

2-Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.

3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.

4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.

İmza vermek isteyenler bu linkten ulaşabilir.