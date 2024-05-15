Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına büyük ilgi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki "zorunlu dine eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası"na destek verenlerin sayısı beş bin kişiyi geçerken, kampanya çok sayıda tanınmış gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyen tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
“Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz” başlıklı bildiri daha önce çocuk yaşta zorunlu din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğini açıklayan uzman görüşüne yaslanıyordu.
THTM tarafından ÇEDES projesinin sonlandırılması ve zorunlu din eğitimi uygulamasından vazgeçilmesini talep eden bildiriye yurttaşların da büyük bir destek verdiği görüldü. Halen sürmekte olan imza çalışması THTM’nin yerel temsilcileri aracılığıyla sokağa taşındı.
14 Mayıs saat 11.00’e kadar imza verenlerin toplu listesine buradan ulaşılabilir.
İmzalarıyla Aydınlanma Seferberliğine destek veren yazar, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarının isimleri şöyle:
Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat, Yazar
Adnan Erkuş, Psikoloji, psikometri em. profesörü
Adnan Gerger, Gazeteci, yazar
Ahmet Beyaz, Matematik doçenti
Ahmet Büke, Yazar
Ahmet Can Bilgin, Dr., Alakarga editörü
Ahmet Çoker, Genel cerrahi profesörü
Ahmet Çoymak, Siyaset psikolojisi doçenti
Ahmet Saltık, Halk sağlığı profesörü
Alev Gerçeker, Akademisyen
Ali İhsan Hatipoğlu, Gazeteci
Ali Özgen, Girişimsel radyoloji doçenti
Ali Rıza Aydın, Eski Anayasa Mahkemesi raportörü
Ali Somel, Siyaset bilimi doçenti
Alp Ergör, Halk sağlığı profesörü
Arda Kavaklıoğu, Tiyatro oyuncusu
Arzu Kır, Yazar
Asaf Güven Aksel, Yazar
Aslıhan Türel, Gazeteci
Aşkım Tan, Gazeteci, yazar
Atilla Cemal Eşen, Ressam, Yazar
Ayça Işıldar Ak, Tiyatro sanatçısı
Aydemir Güler, Yazar
Ayhan Filazi, Farmakoloji profesörü
Ayşegül Durak Batıgün, Psikoloji profesörü
Aziz Konukman, İktisatçı
Babür Atila, İktisatçı
Bahar Güçiz Doğan, Öğretim üyesi
Barış Pehlivan, Gazeteci
Barış Terkoğlu, Gazeteci
Barış Tüysüz, Gazeteci
Belgin Akın, Halk sağlığı hemşireliği profesörü
Bennu Yarar, Tiyatro oyuncusu
Burcu Günüşen, Gazeteci
Bülent Cengiz, Nöroloji profesörü
Bülent Duran, Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü
Büşra İlaslan, Gazeteci
Canan Kalaycıoğlu, Fizyoloji profesörü
Canan Kaya, Gazeteci
Cangül Örnek, Siyaset bilimi doçenti
Canol Kocagöz, Karikatürcü
Celal Eren Çelik, Gazeteci
Celalettin Aksoy, Tiyatro sanatçısı
Cem Kirazoğlu, Akademisyen, yazar
Cemil Fuat Hendek, Yazar
Cengiz Arın, Em. Akademisyen
Ceyda Karan, Gazeteci
Cihan Demirci Tansel, Em. Biyoloji profesörü
Çağatay Tavşanoğu, Ekoloji profesörü
Çağrı Kınıkoğlu, yönetmen, sinema yazarı
Deniz Altay, Akademisyen
Deniz Sarıbaş, Eğitim Bilimci
Devrim Hacısalihoğlu, Gazeteci
Didem Görkay, Yazar
E. Zeynep Suda, Sosyoloji profesörü
Ece Böber, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları profesörü
Ekin Oyan Altuntaş, Uluslararası ilişkiler profesörü
Elif Gürsoy, Hemşirelik profesörü
Emel Alphan, Beslenme profesörü
Emel Güneş, Fizyoloji doçenti
Emre Alım, Gazeteci
Emre Caner, Yazar
Ender Düzcan, Patoloji profesörü
Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi editörü
Engin Akyürek, Sanat tarihi profesörü
Erendiz Atasü, Em. Eczacılık profesörü, yazar
Ergun Gedizoğlu, Trafik mühendisliği em. profesörü
Erhan Karaçay, Elektrik mühendisi
Erhan Nalçacı, Fizyoloji profesörü, yazar
Esma Ertel, Yazar
Fadime Uslu, Yazar
Fahri Kaan Arslan, Akademisyen, yazar
Fatih Yaşlı, Akademisyen, yazar
Fatma Özlen, Beyin cerrahisi profesörü
Ferhat Mehmet, Viyolonsel sanatçısı
Fevzi Engin, İktisatçı, Akademisyen
Fırat Fıstık, Gazeteci
Filiz Hatipoğlu, Ressam
Filiz Meriçli, Farmakoloji profesörü
Funda Serin, Felsefe Doçenti
Gamze Yücesan, Akademisyen, yazar
Gökçe Gökalp, Eğitim bilim doçenti
Gökhan Kazbek, Gazeteci
Gül Atmaca, Gazeteci/çevirmen
Gül Ergör, Halk sağlığı profesörü
Gülay Loğoğlu, Fizyoloji profesörü
Gülriz Erişgen, Fizyoloji profesörü
Gülser Kayır, Sosyal bilim profesörü
Gülseren Erdağ, Sanatçı
Güngör Evren, Ulaştırma bilimi profesörü
Hacer Faggo, Gazeteci
Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü
Hale Tüblek, Tiyatro sanatçısı
Halil Tiftikçi, Tiyatro oyuncusu
Haluk Berk, Travmatoloji profesörü
Haluk Gerçek, Akademisyen
Hamdi Aydın, Psikiyatri profesörü
Hasan Sivri, Gazeteci
Hasan Tanay, Tiyatro sanatçısı
Hatice İkinci, Gazeteci
Hülya Kirmanoğlu, Em. İktisat profesörü
Hülya Küçükaras, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı
Hüseyin Özel, İktisat em. profesörü
Hüseyin Sarı, Fizik mühendisliği profesörü
Iraz Akış Akad, Biyokimya profesörü
Işık Bökesoy, Em. Genetik profesörü
İhsan Diler Özçakmak, Genel cerrahi profesörü
İnci Boyacıoğlu, Sosyal psikoloji profesörü
İnönü Alpat, Yazar
İrfan Ertel, Ressam
İsmail Hakkı Bahar, Mikrobiyoloji profesörü
İzzettin Önder, Maliye em. profesörü
Kaya Güvenç, Mühendis
Kaya Tokmakçıoğlu, İletme mühendisi doçenti, yazar
Kevser Erol, Farmakoloji profesörü
Korkut Boratav, İktisatçı, Yazar
Korkut Kanadoğlu, Hukuk profesörü
Lale Taşkın, Hemşirelik emekli profesörü
Levent Üzümcü, Tiyatro sanatçısı
Mahmut Öztürk, Ressam
Mehmet Kuzulugil, Yazar
Mehmet Okuroğlu, Tiyatro sanatçısı
Mehmet Özer, Fotoğraf sanatçısı
Mehmet Somel, Biyoloji profesörü
Melda Sak, Viyola sanatçısı
Melek Göregenli, Sosyal psikoloji profesörü
Melike Korkmaz Toker, Anestezi ve reanimasyon doçenti
Mesut Odman, İktisatçı, yazar
Metin Aşıkkutlu, Ressam
Metin Baştuğ, Fizyoloji profesörü
Metin Çoşkun, Tiyatro sanatçısı
Murat Akgöz, Yönetmen
Musa Artar, Eğitimci, yazar
Musa Çam, Sendikacı
Musa Özuğurlu, Gazeteci
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci
Mustafa Kenan Aybastı, Film yönetmeni
Mustafa Olguner, Çocuk cerrahisi profesörü
Mustafa Türkeş, Uluslararası ilişkiler profesörü
Müjde Tozbey, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Müslüm Kabadayı, Eğitimci, yazar
Nazlı Deniz Korkmaz, Tiyatro sanatçısı
Necla Uluğtekin, Geomatik mühendisliği profesörü
Neslihan Görücü, Sahne tasarımcısı
Neval Oğan Balkız, Akademisyen
Nevin Apaydın, Flüt sanatçısı
Nevin Eracar, Akademisyen
Nevzat Süs, Tiyatrocu
Nihat Behram, Şair
Nurdan Demirci, Malzeme bilimi doçenti
Nurgül Bağcı, Müzisyen
Nurullah Edebali, Beyin cerrahisi doçenti
Oğuz Oyan, İktisatçı, Yazar
Oğuz Tanındı, Arkeolog
Olgu Ülgenciler, Ressam
Orhan Aydın, Tiyatro Sanatçısı
Orhan Gökdemir, Gazeteci
Ozan Özgür, Yazar
Ozan Zengin, Akademisyen
Ömer Faruk Eminağaoğlu, Avukat, Eski Cumhuriyet Savcısı
Özgür Akıncıoğlu, Tiyatro sanatçısı
Özkan Öztaş, Gazeteci, yazar
Perihan Sarı, Sendika uzmanı
Rahmi Saltuk, Halk ozanı
Rahmi Yıldırım, Gazeteci
Raziye Cerit Albayrak, Ressam
Reyhan Abacıoğlu, Ressam
Rıfat Okçabol, Em. eğitim bilimci
Rıza Eliaçık, Tiyatrocu
Saadet Ülker, Em. Öğretim üyesi, THD eski başkanı
Sabri Sayınalap, Endokrinoloji doçenti
Sadık Usta, Yazar
Savaş Karabulut, Jeoloji doçenti
Sedat Bozkurt, Gazeteci
Selen Kartay, Tiyatrocu
Selma Öncel, Hemşirelik halk sağlığı profesörü
Serap Akgün, Psikoloji profesörü
Serdar Şahinkaya, Yazar
Serpil Güvenç, Yazar
Sevgi Demirkıran, Müzisyen
Sevgi Tüzün Rad, Kamu bilimi profesörü
Sevinç Eryılmaz, Akademisyen, yazar
Sevinç Özer, Em. Filoloji profesörü
Seyhan Erdoğdu, Çalışma ekonomisi em. profesörü
Sinan Adıyaman, El cerrahisi profesörü
Sinan Odabaşı, Akademisyen
Sinan Sönmez, İktisat profesörü
Süleyman Önal, matematik profesörü
Şehsuvar Ertürk, Nefroloji profesörü
Tolga Ünlü, Şehir planlama profesörü
Turgay Develi, Gazeteci
Türkan Çiftçi
Uğur Pişmanlık, Gazeteci, yazar
Volkan Algan, Yazar
Volkan Kavas, Etik doçenti
Yasemin Serin, Endüstri mühendisliği profesörü
Yıldıray Ozan, Matematik profesörü
Yiğit Günay, soL Haber Portalı editörü
Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü
Yücel Çiftçi
Yücel Demiral, Halk sağlığı profesörü
Zeynel Tolga Gürer, Ses ve seslendirme sanatçısı
Zuhal Bahar, Hemşirelik halk sağlığı profesörü
Zuhal Okuyan, Halk sağlığı profesörü
Zülal Kalkandelen, Gazeteci
Aydınlar ve binlerce yurttaş tarafından imzalanan talepler şunlar:
1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.
2-Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.
3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.
4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.
İmza vermek isteyenler bu linkten ulaşabilir.