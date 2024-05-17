Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: İfadeler ortaya çıktı, katilin babası da tutuklandı

Balıkesir’de üniversiteli kurye Ata Emre Akman'ın 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak katledilmesine dair yeni gelişmeler yaşandı.

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği ve Akman'ın, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir de bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Akman'ın annesi 'Babası azmettirici' demişti

20 yaşındaki Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışmaya başlamıştı. İşe başladığı beşinci gün olan 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi'nde, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

17 yaşındaki E.Ö., Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. "Kasten yaralama" ve "tehdit"ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. tutuklanırken, E.Ö.'ye yardımcı olduğu iddia edilen babası Orhan Özdemir ise serbest bırakıldı.

Orhan Özdemir'in serbest bırakılmasının ardından dün açıklamada bulunan Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, saldırıyı gerçekleştiren E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini söyledi:

"Babası da cezalandırılmalı, çünkü azmettiricisi o. ‘Benim yapamadığımı artık çocuğum yapacak’ diye oğluna el veren kişi babası. Ata’nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın bir başkasıyla evliymiş. O caninin babası, eski kadın arkadaşına ‘senin imam nikahlı eşini öldüreceğim’ diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve ‘senin oğlunu öldüreceğim’ diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; ‘artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı."

Herhangi bir tanışıklıklarının olmadığı ortaya çıktı

Bugün ise E.Ö.'nün ve babası Orhan Özdemir'in ifadeleri ortaya çıktı.

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Olay günü Ata Emre Akman'ın söz konusu binadaki başka bir daireye sipariş getirdiği ve E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'ye yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir'in ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

Babası da tutuklandı

Daha öncesinde serbest bırakılan Orhan Özdemir, bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı.

Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan Özdemir, cezaevine gönderildi.

Adı geçen kadın konuştu: 'E.Ö. 18 yaşında'

Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman'ın dün gerçekleştirdiği açıklamada işaret ettiği Sultan Dönmez de olaya dair ilk kez bugün konuştu.

Orhan Özdemir'in önceden "dini nikahla" birlikte yaşadığı Sultan Dönmez, uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce Özdemir'den ayrıldığını söyledi. Özdemir'den 12 yaşında bir oğlu olduğunu belirten Dönmez, Özdemir ailesinin yıllar kendisini rahatsız ettiğini ve Orhan Özdemir'in babasının 2006 yılında kendisini bıçakladığını anlattı.

E.Ö.'nün 18 yaşında olduğunu ve babasının nüfusa geç yazdırdığını söyleyen Dönmez, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Orhan evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi. Orhan beni tehdit etmeye devam ediyordu, en sonunda bir garibanın canı yandı" dedi.

Dönmez'in konuşması şöyle:

"4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir'i ben terk ettim. Orhan'ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan'ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikayetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü ama ben evlatlarımın yüzünden hayat mücadeleme devam ettim. 11 aylık bir bebeğim var, kapıdan çıkan ben de olabilirdim.

E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Hiçbir şekilde kan bağım yok. Orhan, evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi. Kendi korktuğu için daha önce de oğlunu ve babasını evime, iş yerime gönderdi. Oğlu evime taşlı saldırıda bulundu. Orhan'ın babası tarafından 2016 yılında 6 yerimden bıçaklandım. Bu olaydan sonra devlet oğlumu koruyucu aileye teslim etti. Orhan beni tehdit etmeye devam ediyordu en sonunda bir garibanın canı yandı."