Borusan'ın sendika düşmanlığı: Patrondan işçiler hakkında suç duyurusu

Bursa Gemlik Serbest Bölge bünyesindeki Borusan Lojistik’e ait Borusan Port’ta çalışan ve Liman İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler bir kez daha patron saldırısı ile karşı karşıya.

Anayasal örgütlenme haklarını kullanarak sendikalı olmaya başlayan işçiler Mart ayında 4 öncü işçinin işten çıkarılmasıyla limanda iş bırakma eylemi örgütlemişti.

İşçilerin talepleri ise şu şekilde olmuştu:

İşten atılan 4 işçi geri alınacak,

Sendikalı olan işçilere baskı yapılmayacak,

Sendikalı olduğu için kimse işten atılmayacak,

Direniş boyunca çalışılmayan sürelerin ücretleri ödenecek,

Ücret ve SGK ödemelerinde kesinti yapılmayacak,

Yasal prosedürler başlatılacak.

Dört gün başarıyla süren direniş sonucu Borusan Lojistik işçilerin tüm taleplerini kabul etmişti.

Patron rahat durmuyor

Borusan Lojistik patronu işçilerin kazanımı karşısında rahat durmadı. İlerleyen günlerde yeni manevralar peşinde olan Borusan Lojistik, önce 27 işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı aldı. İşçilerin buna tepki göstermesi üzere bu kez “idari izinli” sayılacaklarını açıkladı.

Ardından ise Mart ayında yaşanan direnişte yer aldıkları gerekçesi ile 122 Borusan Port işçisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşçiler boyun eğmiyor

Patronun saldırılarına karşı dün Gemlik Borusan Port önünde buluşan işçiler boyun eğmeyeceklerini haykırdı. Liman önünde işçiler adına açıklama yapan Liman-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir, işçilerin yalnız Anayasal haklarını kullandıklarını ancak patronun tüm eylemlerinin hukuksuzluğa dayandığını söyledi.

Sık sık sloganlarla kesilen konuşmasında Liman-İş Sendikası’nın işçilerin talebiyle örgütlendiğini, gücünü işçilerden aldığını ve işçiler direndiği sürece hep yanlarında olacaklarını ifade etti.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı da anayasal hakkını kullanarak sendikalı olan işçilerin haklı mücadelelerinin yanında olduğunu duyurdu. Açıklamada, "İşçilere karşı yapılan baskılar bir an önce son bulmalıdır" denildi.

İşçiler, Borusan Lojistik’in tavrının değişmemesi halinde önümüzdeki hafta eylemlerini İstanbul’a ve Borusan Lojistik’in merkezine taşıyacaklarını açıkladı.

Borusan kârlarını katlıyor

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’nin (Borusan Lojistik) bağlı olduğu Borusan Holding, makine ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 14 bin kişinin çalıştığı Borusan, 2023 yılını yüzde 73 büyüme ve 182 milyar TL ciroyla kapattı.

2026 yılına kadar 63 milyar TL tutarında bir yatırım planı bulunan Borusan, faaliyet gösterdiği alanlardan üretime 31,2 milyar TL, otomotive 10,9 milyar TL, enerji sektörüne 9,5 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 6,1 milyar TL, lojistik sektörüne 5,3 milyar TL yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

1973 yılında kurulan Borusan Lojistik de büyüme oranlarından "memnun" olduğunu açıkladı. Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Erçal, Aralık ayında yaptığı açıklamada "Ciromuz 684,8 milyon dolar oldu" dedi.

Borusan Lojistik Aralık ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile anlaşma imzaladı. Buna göre, EBRD Borusan Lojistik'in yatırım harcamalarını finanse etmek üzere 33,2 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak.