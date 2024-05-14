Yargıtay’da seçim pazarlığı bitti: ‘Yargı bağımsızlığını istemeyen güçler kazandı’

Yüksek yargıda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasıyla başlayan kriz, Yargıtay'da yılan hikayesine dönen başkanlık seçimiyle sürdü. 37 tur süren oylama bugün nihayet sonuçlandı.

348 üyenin bulunduğu Yargıtay’daki seçim 25 Mart’ta başladı. Rekabet, 8 Mayıs’taki 35'inci tura kadar Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez olmak üzere 3 aday arasında geçti. Akarca mevcut Yargıtay Başkanlığı, Şentürk Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı ve Kerkez 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevindeydi.

Erdoğan 'kolaylık' istedi, milliyetçi aday çekildi

36’ncı turdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle olduğu öne sürülen bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi ve başsavcılığa talip olduğunu açıkladı.

Şentürk’ün adaylıktan geri çekilmesi Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan’ın şu sözlerinin peşi sıra geldi:

“Herkes yargıya yardımcı olmalı, işini kolaylaştırmalı. Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.”

Şentürk adaylıktan çekilirken “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının kurunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

Şentürk yargıda milliyetçi grubun adayı olarak öne çıkan isim. Aynı zamanda da AYM’nin Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanı.

Son başkan olan Akarca’nın Şentürk tarafından desteklenmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Dün yapılan 36'ncı tur seçiminde Akarca 111 oyda kalırken, Kerkez 169 oya yaklaştı. 6 oy daha alsaydı seçimi Kerkez kazanacaktı.

Bu durum Şentürk'ün oylarının lehine çekildiği Mehmet Akarca'ya gitmediğini gösterdi. Oyların tepki oyu olup olmadığı merak konusuydu.

Bu sorunun yanıtı belirsizliğini korurken, bugün düzenlenen 37’nci tur oylamasında sonuca ulaşıldı.

Pazarlık uzun sürdü, seçim 37 turda belli oldu

Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı. Yeniden aday olan Mehmet Akarca 103 oy aldı. Oyların 193'ünü alan Ömer Kerkez dört yıl boyunca başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Onlarca defa tekrarlanan seçimlerin perde arkasında iktidar içerisindeki çeşitli grupların rekabeti yer alıyor. Oylamadaki düğümün Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından çözülmesi de bunu doğrular nitelikte.

Seçimin sonuçlarını soL'a değerlendiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ilk olarak yeniden aday olan Mehmet Akarca'ya dikkat çekti. Eminağaoğlu, Akarca'nın adaylık ısrarını "İlk kez böyle bir seçim yaşandı. Görevdeki bir Yargıtay Başkanı kendisine güven duyulmayan, Yargıtay'ı temsili istenmeyen kişi konumuna gelmesine rağmen ısrarla seçimlerde yer aldı" sözleriyle yorumladı.

'Seçimin uzama nedeni siyasi ve tarikat bazlı kümelenmeler'

Seçim sürecinin ve sonucunun hukuka herhangi bir katkısının bulunmadığını altını çizen Eminağaoğlu, sonucu Menzil Cemaatinin belirlediğine işaret etti:

“Yargıtay'da Menzilciler var mı var ve onlarının oylarının çoğunun kulis bilgilerine göre seçilen yeni isme gittiği söyleniyor. Net şunu söyleyelim hepsi muhafazakar ve AKP'nin desteğini olabildiğince almış isimler. Yargıtay'da seçimin uzamasının nedeni siyasi ve tarikat-cemaat bazlı kümelenmeler. Gücü kim kullanacak bu tartışma yapılıyor. Hukuka sağlanan bir katkı yok. Bu gruplardan hangisinin oyunu alırız bunun üzerine kurulu seçim. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yarattığı bir tepkinin de olduğunu biliyoruz. Oyların o görüşmede söylenenin aksine yarısının geçersiz olduğu, yarısının da kazanan adaya gittiği, söylendiği gibi mevcut başkana gitmediği gibi bir tablo var.”

Yargıtay'ın seçimlerden “kayıp”la çıktığını vurgulayan Ömer Faruk Eminağaoğlu'na göre hukuka sağlanan bir katkı yok bu seçim sürecinde ve sonucunda:

”Sonuçta yargı, hukuk kazanmadı. Yargıtay kazanmadı. Yargı bağımsızlığını istemeyen, yargıda etkin olan güçler kazandı.”