Cemil Tugay listeleri hazırladı, İzmir'de belediye şirketlerinde işten çıkarmalar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzenerji'de ve İzdoğa şirketlerinde çalışan işçiler işten çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde üst düzey isimlerde değişiklikler yapılırken, bu kez İzdoğa'da 40, İzenerji'de de 21 kişinin işine son verildi.

İşbaşvuruları eskiye dayanan ve işten atılan işçilerin işe başlangıç tarihlerinin 1 Nisan 2024 olduğu öğrenildi. İşveren işçilere haklı bir gerekçe olmadan "4 numaralı kodla" işten çıkış verdi.

İşe alımlar sürüyor

İşten atılan işçiler arasında çalıştığı birimde işe giren kişilerin evraklarını kayıt altına alan bir işçi de var. İşten çıkarılanlara "tasarrufa gidileceği" söylenirken, soL'a konuşan işçi "her gün en 8 kişiyi işe aldıklarını" anlattı.

Ayrıca işten atılan işçiler çalıştıkları birimlerde yetersiz personelle iş yetiştirmeye çalıştıklarını da belirtti.

İşlerinden istifa edip belediyede işe girdiler

Belediyede iş başı yapacağını öğrenen işçiler arasında çok ciddi mağduriyetler yaşayanlar var.

Bazı işçiler belediyede işe gireceği için tazminatlarını yakarak uzun yıllardır çalıştıkları eski işlerini bırakmış. Küçük bir işletmesi olan bir işçi dükkanını devretmiş.

Yine başka bir işte çalışırken belediyede işe gireceği için tazminatını yakarak işten çıkan bir işçi 2 ay sonra evleneceğini, işsiz kaldığı için zor durumda olduğunu anlatıyor.

Çocuğu yoğun bakımda yatarken işe alındığı haberini alan bir başka işçiyse bu kez hastanede çocuğu ile ilgilenirken işten çıkarılma haberini alıyor.

'İşçilerin ekmeklerinden edilmesi sizce etik mi?'

İşçilerin anlattığına göre, haklarını aramak için sendikaya giden işçilere sendika yetkilileri de deneme sürecinin 2 ay olduğunu söylüyor ama sözleşmede deneme süresi "1 ay" yazıyor.

Derdini anlatmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ulaşmaya çalışan bir işçi Özel’in özel kalemi ile görüşüyor ve özel kalem de “Tunç Soyer’in 1 Nisan’da yeni işçileri iş başı yaptırması sizce etik mi?” diyor.

İşçilerse “Eski başkanla yeni başkan arasındaki anlaşmazlık yüzünden işçilerin ekmeklerinden edilmesi sizce etik mi, bizim işe giriş süreci 41 hafta önce başlayan arkadaşlarımız var?” diye soruyorlar.

'Bizi oyalamaya çalıştıklarını düşünüyoruz'

İşçiler işe dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken işten çıkarılan bir işçi şunları anlatıyor:

"21 kişi İzenerji şirketinden atıldık. 1 Nisan işe başlama tarihimiz, 10 Mayıs'ta işten çıkışımız verildi. Çıkma sebebimiz olarak 'personel fazlalığı' gösterildi. SGK'de 04 koduyla çıkışımız yapılmış yani haklı sebep gösterilmeden işveren tek taraflı sözleşmemizi feshetti.

3 kişi anaokulu öğretmeniyiz, çocuk gelişim mezunuyuz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi masal evlerinde çalışıyorduk. Burada kendi sınıflarımız vardı, çocuklarımız vardı. Boş boş oturmuyorduk yani.

Diğer arkadaşlar da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda, bir arkadaşımız da huzurevinde çalışıyordu. Eşrefpaşa Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışanlar da vardı. Büro personelleri de vardı.

İşin özü bize 'personel fazlası' diyerek çıkışımızı verdiler, 1 sene personel almayacaklarını tasarrufa gideceklerini iddia ediyorlar. Ama seçim arifesinde işe girdiğimiz için asıl neden siyasi diye anlıyoruz. Toplu iş sözleşmemizde deneme süremiz 1 ay olarak geçiyor. Biz 40. gün işten çıkarıldık. Bu konuda da bir karışıklık var. Sözleşmemizde 1 ay yazıyor ama DİSK Genel-İş Sendikası bize, 'Orada bir ay yazıyor ama siz daha bir ay maaşınızı asgari ücret aldınız, deneme süresi bitince. Sonra sendikanın hak edişleriyle maaş almadınız' diyor. Ancak bize avukatlar 10 gün geçtiğini o süre içerisinde sendikalı olarak devam ettiğimizi söylüyor. Bizi oyalamaya çalıştıklarını düşünüyoruz.

Yıllardır kolejde çalışıp öğretmenlik yaparken tazminatlarını yakıp yıl ortasında istifa edip gelen arkadaşımız var mesela. Başka bir arkadaşımız yine aynı şekilde tazminatını yakmış. Birimizin 18 gün sonra düğünü var. Herkes mağdur oldu. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz."