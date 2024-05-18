İsrail 225 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 35 bini aştı, bir haftada 300 ev yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 bini aştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saat 13:01'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in uyguladığı tam ambargo yüzünden Filistinliler yiyecek, su ve birçok hayati ihtiyacı temin edemiyor.

Gazze'deki hükümet: ABD'nin yaptığı liman İsrail'e savaşı uzatma fırsatı verir

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin Gazze'de yaptığı geçici limanın bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı gibi İsrail'e de savaşı uzatma fırsatı vereceğini belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimi, limanın kuruluş amacının 'Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ve gıda ulaştırmak' olduğunu söyleyerek çirkin yüzünü güzelleştirmeye ve medeni görünmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi. Gazze'deki soykırım savaşını yönetmek ve sürdürmek için çalışan, işgale koruma ve destek duvarı oluşturan, sivillere karşı savaşını sürdürmesi için İsrail'e mutlak desteğini sürdüren ABD yönetiminin, liman kurma niyetine "şüpheyle bakıldığı" ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının tamamının derhal açılması ve yakıt dahil yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Filistin halkına uygulanan "aç bırakma" politikasından da tamamen ABD'nin sorumlu olduğu vurgulandı.

Tüm ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara, "soykırım savaşını ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e ve ABD yönetimine fiili ve gerçek baskı uygulamaları" çağrısında bulunulurken, İsrail'in müttefiklerinden de "sivilleri, çocukları ve kadınları öldürmek için kullanılan ölümcül silah tedarikini durdurmaları" istendi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta, insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici limanın inşasının bittiğini açıklamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limandan yardım taşınmaya başlandığını duyurmuştu.

İsrail, balıkçıların denizde hareket etme özgürlüğünü de kısıtlıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yoğun saldırıları sürerken geçimlerini sürdürmek ve evlerine yiyecek götürmek zorunda olan Filistinli balıkçıların bir kısmı hayatlarını riske atarak avlanmayı sürdürüyor. Filistinli balıkçılar, Gazze kentinin sahilinde kürekli sandallarla balık tutmaya çalışıyor.

Filistinli balıkçılar, Gazze kentinin sahilinde kürekli sandallarla balık tutmaya çalışıyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail saldırıları altında Gazze'de yaşam

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne çöp yığınları ve atık sular Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Al Balah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, kaldıkları düzensiz kamplarda toplanmayan çöp ve yol kenarlarına biriken atık sular nedeniyle salgın hastalık riskiyle de karşı karşıya.

Gazze'de çadır kamplarda yaşanan Filistinliler salgın hastalık riskiyle karşı karşıya Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Deyr Balah kentine sığınan Filistinliler, sahil bölgesinde kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu çadırlarda çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Gazzelilerden biri olan Ümmü Mazin, kuzeyde Cibaliye'de kaldıkları bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını, buraya geldiklerinde sahil kenarındaki alan dışında başka bir yer bulamadıklarını ifade etti. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını gideremediğini ve geceleri yaşanan soğuk hava sebebiyle daha fazla hastalıkla boğuştuklarını eden Filistinli kadın hayat şartlarının kendilerini çok zorladığını sözlerine ekledi.

İsrail, Cibaliya'da bir haftada 300 evi yıktı

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir hafta önce askeri saldırılara başlamasından bu yana 300 evi yıktığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, (bir hafta önce) askeri saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 300'den fazla evi tamamen yıktı." dedi. Basal, yollarda ve yıkılan evlerin enkazında çok sayıda cesedin bulunduğuna dair yardım çağrıları aldıklarını ancak İsrail bombardımanının yoğunluğu nedeniyle kurtarma ekiplerinin söz konusu bölgelere ulaşamadığını söyledi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'na saldırı düzenledi Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in askeri saldırılarının, Cibaliya beldesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerde ve altyapıda büyük yıkıma neden olduğunu kaydeden Basal, bombalama ve İsrail ordusunun doğrudan ateş açması dolayısıyla sağlık ve sivil savunma ekiplerinin Cibaliya'nın çeşitli yerlerine ulaşmakta zorlandığını belirtti.

İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu: 28 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, çoğu kadın ve çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı.

Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail Vadi Gazze Köprüsündeki Filistinlilere ateş açtı, bir ölü ve yaralılar var

İsrail askerleri Vadi Gazze Köprüsündeki Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybederken yaralıların olduğu aktarıldı. Saldırılarda yaralanan bir kişinin bölgedeki Filistinlilerce el arabasında taşındığı anlar kaydedildi. (AA)