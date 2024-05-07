Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail Refah’ı vuruyor

Gazze’de ateşkes için Hamas Katar ve Mısır’ın önerisini kabul ettiğini açıklarken, İsrail Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güneydeki Refah’a yoğun hava saldırısı başlattı.

Bu sabah Refah’ın doğusunun boşaltılması için bölgeye broşürler atan İsrail ordusu gece saatlerinde yoğun hava saldırılarını başlattığını doğruladı, saldırılarda “Hamas hedefleri”ni vurduğunu iddia etti.

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail savaş kabinesi Refah’a saldırılara devam kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi: Öneri bizim şartlarımızdan uzak

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah’a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği”ni savundu.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

Refah'ın doğusunda yoğun bombardıman

Anadolu Ajansı görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah şehrinin doğusunu yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.

İsrail ordusunun, Refah kentine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırılar gece saatlerinde yoğunlaştı.

Filistin haber ajansı WAFA İsrail’in Refah’ın doğusundaki hava saldırılarında yolları, tarım arazilerini, yerleşim binalarını ve hayvan çiftliklerini hedef aldığını duyurdu.

El Cezire de görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde İsrail ordusunun Refah’ın doğusundaki konutları durmaksızın bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusu da X hesabından yaptığı paylaşımda Refah’taki saldırıları doğruladı ve saldırıların “Hamas hedefleri”yle sınırlı olduğunu iddia etti.

Gazze'de sevinç, Tel Aviv'de hükümete 'ateşkesi kabul et' çağrıları

Gazze’de Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından başlayan sevinç gösterileri Refah’taki saldırılar nedeniyle kısa sürdü.

Gazze'de çocukların sevinç gösterileri

İsrail’de ise yüzlerce kişi Tel Aviv’deki ana askeri karargahın önünde toplanarak İsrail hükümetinin ateşkesi kabul etmesini talep etti. Batı Kudüs ve diğer İsrail kentlerinde de birçok kişi ateşkes talebiyle sokağa çıktı. Batı Kudüs'te Netanyahu hükümeti aleyhine slogan atarak yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahale etti.

Batı Kudüs'te Netanyahu hükümetini ateşkesi kabul etmeye çağıran göstericilere polis müdahale etti.

İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu forum tarafından yapılan açıklamada da ateşkes çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir sosyal medya hesabından Refah’ın “derhal işgali” çağrısı yaptı. Ben-Gvir “Hamas’ın uygulamalarının ve oyunlarının tek bir yanıtı var: Refah’ın işgal edilmesi için acil bir emir. Askeri baskının artırılması, Hamas tamamen yenilinceye dek devam” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın kabul ettiği teklif neleri kapsıyor?

El Cezire’nin Hamas siyasi büro üyesi bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Hamas’ın kabul ettiği ateşkes anlaşması önerisi İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü ve İsrailli esirler ile Filistinli tutsakların takasını kapsıyor.

ABD’den ‘gözden geçiriyoruz’ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz" dedi.

Günlük basın toplantısında konuşan Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sözcü Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de daha sonra yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi.

İran: Hamas’ın onay verdiği ateşkes anlaşmasını destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Haniye kabul ettikleri ateşkes anlaşmasıyla ilgili Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Haniye "İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması, esir değişimi, insani ablukanın kaldırılması ve diğer koşullar için Mısır ve Katar tarafından önerilen plana Hamas'ın cevabını gönderdik. Artık top karşı tarafta. Biz niyetlerimizde dürüstüz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "İsrail'in saldırılarının durdurulması, kuşatmanın kaldırılması, esir takası ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini kapsayan, Filistin halkının haklarını savunan öneriye" ülkesinin desteğini ifade etti.

Erdoğan: Bizim telkinlerimizle Hamas ateşkesi kabul etti

Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kabine toplantısı öncesinde Haniye ile görüştüklerini duyurdu. Erdoğan "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bakanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada da “Bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk" dedi.

"Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" diyen Erdoğan "Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Daha önce de pek çok kez ifade ettim, biz dostlarımızın sayısını arttırmanın peşindeyiz. Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız” ifadelerini kullandı.