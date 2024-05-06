İsrail ateşkesi yine reddetti, yeni saldırı tehdidinde bulundu: Hedef Refah

İsrail'le Hamas arasında Mısır'da yapılan ateşkes görüşmelerinden bir sonuç çıkmamasının ardından Gazze'de gerilim yeniden yükselmiş durumda.

Haftasonu yapılan görüşmelerden ateşkese ilişkin taraflar arasında bir uzlaşı çıkmaması üzerine İsrail ordusu, bugün Gazze'nin Refah kentinde geniş bir tahliye yapılması yönünde çağrı yaptı.

İsrail'den yeni saldırı tehdidi

Üst düzey İsrailli yetkililer, İsrail'in çatışmaların kalıcı olarak sona ermesini reddedeceğini söyleyerek, Hamas'ın yakın zamanda önerilen ateşkes şartlarını kabul etmemesi halinde "çok yakın gelecekte" yeni bir saldırı başlatacağı yönünde tehditte bulundu.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Hamas'ın Gazze'deki savaşın kesin olarak sona erdirilmesi yönündeki taleplerini bir kez daha reddetti. Netanyahu, herhangi bir kalıcı ateşkesin Hamas'ın iktidarda kalmasını sağlayacağını ve İsrail için sürekli bir tehdit oluşturacağını savundu.

Hamas'sa, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesi talebini yineledi. Filistinli yetkililer, Mısırlı ve Katarlı arabulucularla Kahire'de yaptıkları ateşkes görüşmelerinin ikinci gününde, Hamas müzakerecilerinin herhangi bir ateşkes anlaşmasının savaşı sona erdirmesi gerektiği yönündeki tutumlarını sürdürdüklerini söyledi.

Hamas'ı ateşkes konusunda ciddi olmadığına dair işaretler vermekle suçlayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu durumda İsrail'in Refah ve Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine “çok yakın gelecekte” askeri operasyonlar düzenleyeceğini söyledi.

Gallant, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e, Hamas'ın, bazı rehineleri serbest bırakmasının öngörüldüğü Gazze ateşkesi için arabuluculuk tekliflerini reddetmesi nedeniyle Refah'ta askeri harekatın gerekli olduğunu söyledi.

İsrail'den Refah için tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Refah'ta yaşayanlara ve yerinden edilmiş kişilere kentin doğu mahallelerini boşaltmaları ve Gazze'nin güneyindeki "genişletilmiş insani bölgeye" gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. İsrail ordusu, tahliye çağrısını "Arapça duyurular, kısa mesajlar, telefon görüşmeleri ve medya yayınları" yoluyla yaptığını söyledi.

Bölge sakinleri ve yerinden edilmiş kişilere, Refah'ın doğu mahallelerini boşaltmaları ve güney Gazze'de "genişletilmiş insani bölge" olduğunu iddia ettiği bölgeye gitmeleri çağrısında bulunan İsrail ordusu, operasyonun "sınırlı bir kapsamı" olduğunu söyleyerek, yaklaşık 100 bin kişinin taşınması gerekeceğini tahmin etti.

İsrail, tahliye edilenlerin savaşın başından beri "insani bölge" olarak belirlediği çorak bir kıyı şeridi olan El Mawasi'ye gitmesini istiyor. Ancak bölge İsrail tarafından defalarca bombalandı.

Üst düzey bir Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri, Reuters'e yaptığı açıklamada, İsrail'in sivillerin Refah'ı boşaltması yönündeki emrinin "sonuçları olacak tehlikeli bir gerilim" olduğunu söyledi.

Associated Press, yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin (Gazze nüfusunun yarısından fazlasının) Refah ve çevresinde sıkışıp kaldığını belirtiyor. Bunların birçoğu, İsrail'in saldırısından kaçmak için bölgenin başka yerlerinde bulunan evlerini terk etmiş durumda.

3 İsrailli askerin öldüğü saldırının ardından sınır kapısı kapatıldı

İsrail, Hamas'ın üstlendiği roket saldırısında üç askerin ölmesinin ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kullanılan ana geçiş noktalarından biri olan Kerem Şalom sınır kapısını kapattı. Hamas'ın silahlı kanadı, geçiş noktasının yanındaki İsrail askeri üssüne roket atıldığını söyledi. Kerem Şalom'un kapatılması, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı başkanının, Gazze'nin kuzeyinde "tam anlamıyla kıtlık" yaşandığını bildirmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İsrail ülkedeki El Cezire ofislerini kapattı

Diğer yandan, İsrailli yetkililer, pazar günü hükümetin uydu haber ağının ülkedeki operasyonlarını kapatmak için yeni yasaları kullanması yönünde yapılan oylamadan saatler sonra Katar merkezli El Cezire'nin yerel ofislerini kapattı. Hükümetin bu hamlesi "medya için karanlık bir gün" olarak nitelendirildi.



