Eski Mossad müdürü itiraf etti: 'Katar üzerinden Hamas'ı finanse etmemiz bir hataydı'

Eski Mossad Direktörü Yossi Cohen, İsrail hükümetinin, Gazze'deki sivil yaşamı finanse etmek için Katar hükümetine başvurduğunu doğrulayan yeni açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü'ne (MEMRI) konuşan Cohen, söz konusu girişimin, Gazze'den İsrail'e yönelik bir saldırıyı önlemek için mi uygulanacağına dair soruya "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Cohen, bu politikanın ardındaki fikrin, İsrail'in Gazze'yi ve halkını "mali açıdan kurumaya" bırakmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Gücün büyük kısmının İsrail'in elinde olduğunu savunan Cohen, "Gazze Şeridi'nde herhangi bir sivil ekonomiyi engellemek isteseydik, aramızdaki her şiddet olayında yaptığımız gibi sınır geçişlerini de kapatabilirdik" diye konuştu.

İsrail'in binlerce Gazzeli işçiyi İsrail'de çalıştırma politikasına ilişkin de konuşan Cohen, bunların hepsinin "Gazze'deki ekonomiyi sürdürmek" için yapıldığını öne sürdü.

MEMRI'ye yapılan röportajda Cohen'in, İsrail Ordusu Güney Komutanı olduğu döneminde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile birlikte Katar'a uçarak Gazze'de Hamas'a para transferi konusunda pazarlık yaptığına dikkat çekildi.

Bu politikanın devletin ulusal stratejisinden kaynaklandığını ifade eden Cohen, bu konunun "medyada açığa çıkana kadar" gizli olduğunu öne sürdü.

Bu politikanın gerekçesinin Gazze'ye uygun sivil ve ekonomik yaşamı sağlamak ve Hamas'la gelecekte gerilimin artmasını önlemek olduğunu söyleyen Cohen, "Nüfusun baskı ve yoksulluk altında yaşadığı her yerde, onların refahını artıralım ki kaybedecek bir şeyleri olsun diye düşündük" dedi.

'Hatalı bir politikaydı'

Hamas'ın bu fonlardan fayadalanabildiğini, sivillerden uzaklaştırabildiği, tüneller ve silahlar inşa etmek ve milisleri eğitmek için kullanabildiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Cohen, Hamas için Katar aracılığıyla fon pazarlığı yapma planını her zaman bir hata olarak gördüğünü ifade etti.

İsrail Gazze'yi kontrol altında tutmak istiyordu

İsrail'in Gazze'yi kontrol altında tutmak için uzun zamandır bölgedeki ticari faaliyetleri ve mali akışı yönetme çabası içerisinde olduğuna dair değerlendirmeler dış basında sıkça gündeme gelmişti.

Bazı İsrailli yetkililerin "Gazze'de ayaklanma olmaması için oradaki ekonomiyi, yoksulluğu kontrol altında tutmalıydık" minvalindeki açıklamaları medyada birden fazla kez gündem olmuştu.

Netanyahu 2019'da demişti: 'Filistin devletini engellemek için Hamas'ı desteklemeliyiz'

Gazze'deki savaşın başlamasıyla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019 yılında İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Likud partisi üyelerine yaptığı konuşma yeniden gündeme gelmişti.

Netanyahu, Mart 2019'da partili milletvekillerine yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için Hamas'la işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti.

Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas'ın büyümesini desteklemeli ve Hamas'a para göndermeli. Bu, Gazze'deki Filistinlileri Batı Şeria'daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası" demişti.