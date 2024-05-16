Komünistler Ankara'da altın patronlarını protesto etti

İliç'teki maden faciasının ardından Altın Madencileri Derneği'nin Ankara'da düzenleyeceği etkinlik bugün yapıldığı Sheraton Otel'in önünde protesto edildi.

Altın Madencileri Derneği tarafından Ankara'da "Sorumlu Altın Madenciliği Konferansı" adıyla düzenlenen buluşma başladığı saatlerde konferansın yapılacağı Sheraton Otel önünde buluşan TKP Ankara İl Örgütü, toplantıyı protesto etti. "Tam bir patron arsızlığı, toplantının adına da 'Sorumlu Altın Madenciliği’ diyorlar" diyen TKP Ankara İl Örgütü adına açılamayı TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan yaptı.

'Onların sorumlu madencilik anlayışı işçileri ölüme göndermek'

Açıklamasında "Onların ‘Sorumlu Altın Madenciliği’ anlayışı ülkenin yeraltı zenginliklerini yağmalamak ve çok uluslu şirketlere peşkeş çekmek, doğayı, insan hayatını hiçe saymakla, işçileri ölüme göndermek. Bugün bunu nasıl daha incelikli yapacaklarını konuşacaklar gözlerimizin içine baka baka. Üstelik İliç’te hayatını kaybeden 9 işçiden 5’inin cansız bedenleri dahi çıkarılamamışken Ankara’da lüks bir otelde yapıyorlar bunu. Altın patronları iyi bilsin, her zaman ensenizde olacağız. Hesap soracağız, mutlaka bu asalak patron düzeninden hesap soracağız" diyen Ali Ufuk Arikan, İliç'te hayatını kaybeden madencilerin isimlerini sayarak hesap soracağını belirtti.

13 Şubat 2024'te Çöpler altın madenindeki siyanürlü liç yığınının kaymasının ardından 9 işçi enkaz altında kalmıştı. Yüzlerce kişilik kurtarma ekibinin çabalarına rağmen göçük altında kalan işçilerden 5'inin cansız bedenine halen ulaşılabilmiş değil. Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için yapılan çalışmalar devam ediyor.