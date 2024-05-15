Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Karnından vuruldu, hayati tehlikesi var

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı olayı bir suikast girişimi olarak tanımladı.

Başbakanlığa ait sosyal medya hesabında, Robert Fico'nun birden fazla kurşun yarası olduğu ve "hayati tehlikesinin sürdüğü" açıklandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Slovak medyası saldırganın 4 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı.

Hayati tehlikesi var

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek.”

Saldırgan yakalandı

Associated Press haber ajansı saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı, olay yerinde incelemeler sürüyor.

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Fico'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Peş peşe tepkiler

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová, saldırının büyük bir şok etkisi yarattığını belirtti ve Fico'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Slovakya muhalefeti de bugün yapılması planlanan mitinglerini iptal ettiklerini açıkladı.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala saldırıyı kınayarak, "Şiddete sıfır tolerans göstermemeliyiz." derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçmiş olsun mesajında "Başbakan Robert Fico'ya yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak çıkarımız olan demokrasiye zarar verir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından "Hiçbir şey şiddeti veya bu tür saldırıları haklı gösteremez" mesajını paylaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise saldırıyı kınayarak yakın müttefikine acil şifalar diledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Benim ve Sırbistan'ın çok iyi bir dostu olan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi karşısında şok oldum. Sevgili dostum, senin için ve sağlığın için dua ediyorum” açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirterek yaralı başbakana geçmiş olsun diledi.

İngiltere Başbakan Rishi Sunak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç haberi duyunca şok oldum. Dualarımız Başbakan Fico ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu yaptığı açıklamada, "Slovakya'dan gelen haber beni derinden sarstı. Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya en samimi dileklerimi iletiyorum. Bu tür aşırı eylemlerin hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve faillerin hesap vermesi gerekir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak silahlı saldırıyı kınadı. Biden açıklamasında, "Jill ve ben, Başbakan Fico'nun acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, Slovakya'daki ABD büyükelçiliğinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu ve gerekmesi halinde bu ülkeye desteğe hazır olduklarını da belirtti.

Kiev’e askeri yardımı durdurmuştu

59 yaşındaki Fico 2023 Eylül ayındaki seçim sonrası başbakanlık görevine geldi. Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamada, iktidar olmaları halinde, Kiev'e "tek bir kurşun bile" gönderilmeyeceğini söylemişti.

Fico, iktidarının ilk aylarında Ukrayna'ya yapılması planlanan bir askeri yardımı durdurdu.

Fico, 2018 yılında Jan Kuciak isimli gazetecinin cinayet soruşturması sürecinde başbakanlık görevini bırakmıştı. Nişanlısı ile birlikte öldürülen gazeteci Kuciak, iktidar yolsuzlukları üzerine araştırma yapıyordu. Olay ülkede hükümet karşıtı protestoları tetiklemişti.