Laikliğe karşı işlenen suçların dosyası kabarıyor: 21’inci sayı yayımlandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında, laikliğe karşı işlenen suçlara yer verdiği dosyayı yayımlamaya devam ediyor.

Her pazartesi günü yayımlanan "Laikliğe Karşı İşlenen Suçlar" dosyasının 21’inci sayısı yayımlandı.

Açıklamada, “Yaşamımızın her alanını piyasacı ve gerici hamleleriyle kuşatanlar, dur durak bilmeden suç işlemeye devam ediyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde laikliğe karşı işledikleri suçların listesi, nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtı” ifadelerine yer verildi.

Dosyada son bir hafta içinde laikliğe karşı işlenen suçlar şöyle sıralandı:

1. İzmir’in Buca ilçesindeki bir okulda temmuz ayı itibarıyla okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından Kuran kursu açılacağı ileri sürüldü. Okul müdürünün bilgisi dahilinde açılması planlandığı iddia edilen kurslara veliler tepki gösterdi.

2. CHP’li Afyon Belediye Başkanı Köksal’ın, eski TÜGVA il temsilcisini seçim kampanyasını desteklemesi karşılığında yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

3. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ÇEDES projesi kapsamında Foça İlçe Müftülüğü’ne bağlı vaizlerin, ilkokul çocuklarına ayet adı altında, kaybeden belediye başkanlarını övüp kazananları kötüleyen hikayeler okutarak, siyasi propaganda yaptıklarını açıkladı.

4. Fransa’da Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu olarak görev yapan Cemil Çağdaş Yıldırım kentin başpiskoposu Olivier de Germay’e yaptığı nezaket ziyaretinde parmağıyla şehadet işareti yapıp bir adım önde fotoğraf çektirdi. Başkonsolosluğun X hesabından yayımlanan fotoğraf gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. CHP Lyon Birlik Başkanı olduğu iddia edilen Nedim Koçak fotoğrafın “hazırlık sırasında çekildiğini” belirterek konsolosa sahip çıktı.

5. Yargıtay’da başkanlık seçimlerinde tarikatların pazarlığı sürüyor. 36 tur oylamadan hala sonuç çıkmadı. Menzilciler ve Hakyolcuların Yargıtay içindeki varlıkları hala asıl tartışılan konu değil.

6. Holdingleşen tarikat ve cemaatlerin serveti göz dolduruyor! Evrensel’den Cihan Çelik’in haberine göre, neredeyse her sektörde tarikatlara bağlı şirketler özellikle AKP döneminde devlet ihaleleri sayesinde serpildi.

7. Süleymancılar cemaatine gelir sağlayan şirketlerde çalıştığı dönemde çok sayıda kamuyu zarara uğratma, gümrükten haksız gelir etme ve uyuşturucu ticareti faaliyetlerine tanıklık ettiğini belirten iş insanı İ.N.E., cemaat avukatlarından tehdit aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

8. 31 Mart seçimleri sürecinde Kanal İstanbul’dan övgüyle bahseden Murat Kurum’a destek veren İsmailağa ve Menzil liderlerinin, Kanal İstanbul güzergahına sıfır noktalarda arazileri olduğu ortaya çıktı.

TKP'den yapılan açıklamada "Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Laikliğe karşı işlenen suçları açıklayacak ve her birinin takipçisi olacağız. Güzel ülkemizi karanlığa boğmaya çalışanların yakasına yapışacağız. Tarikatların Ensesindeyiz!" denilerek laikliğe karşı işlenen suçları [email protected] adresine ihbar etme çağrısında bulunuldu.