İkinci enerji dolandırıcılığı vakası: İhya Holding de ponziyle vurgun mu yaptı?

Güneş enerjisiyle elektrik üretip devlete satacağı vaadiyle kurulan göstermelik "holding"ler binlerce kişiyi kandırarak, milyonları toplayıp ortadan kayboluyor.

Resmi kurumlardan aldığı "üretim izinlerini", "yatırımcılara" güven vermek için kullanan şirketler, basın ve medya kuruluşlarının denetimsiz reklam ağından da yararlanarak büyük bir yanılsama yaratıyor.

Bir süredir gündemde olan ponzi sistemiyle "enerji dolandırıcılığı" haberlerine soL okurları aşina.

Bunun bir örneği olarak Kainat Holding'e bağlı Kainat Enerji Satış A.Ş'nin "enerji tarlası" projesi sonrası 3 binden fazla kişiden toplamda 600 milyonun üzerinde para toplandığını duyurmuştuk. "Helal kazanç" diyerek vurgun yapan dolandırıcıların izini İsmailağa'ya ve "Cübbeli"ye kadar sürmüştük.

Kainat Holding mağdurları imza kampanyası, CİMER'e şikayet, savcılığa suç duyurusu derken kaptırdıklarını geri almanın mücadelesine devam ediyor ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Mağdurlar resmi kurumların topu birbirine attığını belirterek artık bir an önce adım atılmasını istiyor.

İhya Holding de ponzici mi?

Son günlerde artan şikayetler üzerine benzer sistemle aynı vaatlerde bulunan başka şirketlerle sözleşme imzalayanlarsa, bunların da dolandırıcı çıkmasından endişeliydi. Onlardan biri İhya Holding'di.

Kainat Holding vurgunu çözülememişken İhya Holding'den yeni haberler gelmeye başladı.

Diğerleri gibi oldukça düşük sermayeli kurulan bu şirket de büyük bir kuruluş gibi gösterilip, "holding" adı kullanılarak, tekstil, kuyumculuk gibi yan kuruluşlar ve reklamlarla güven verilerek büyütülmüştü. Ancak elektrik üretimi yaptığını iddia eden şirketin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alması zorunlu üretim lisansının bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Dini yöntemleri kullanarak daha çok kişiye ulaşan şirket, "Parsel al, umre kazan" diyerek ramazan kampanyası yapmış, "helal kazanç" sağladıklarını duyurmuştu.

Lisansları olmamasına rağmen ısrarla sitelerinde 'enerji ürettiklerini' söylediler.

Ödemeler gecikti, arayan soran yok

Ödemelerle ilgili şikayetlerin artması üzerine şirketin avukatı Özge Demirel imzalı açıklamada, üretim ön lisansı ya da lisansı olmamasına rağmen hukuka uygun ticari faaliyet gösterdikleri belirtilirken, holding "tek bir vatandaşı bile mağdur etmeyen bir kuruluş" olarak nitelendirildi.

Daha önce telefonda görüştüğümüz şirketin avukatı Demirel "dolandırıcı olmadıklarını, 1 gün bile kimsenin ödemesinin gecikmediğini" iddia etmişti.

soL'a ulaşan mağdurlar günlerdir şirket yetkilileriyle görüşemediklerini, sitelerinde yer alan "canlı destek sistemi"nden de dönüş alamadıklarını, avukatların da mesajlarına dönmediğini anlattı.

İhya'dan parsel satın alan bir yurttaş, "780 bin liralık yatırım yaptım. Yatırımı yaparken avukat hanımla da sürekli görüştüm, ona güvendim. Kredi, nakit avans vs ile bu yatırımı yaptım. Şimdi muhtemelen borçlandım, iki kat mağdurum" dedi. Nisan ve Mayıs ayında parçalı halde toplam 51 bin 500 lirayı geri alabildiğini anlatan mağdur, iki kent için sözleşme yaptığını ancak birinin tapusunu alabildiğini belirtti. Son ödemesinin yapılmadığını ifade eden mağdur, avukatın kendisine çeşitli mazeretler anlattığını dile getirdi.

Şirket aramalara dönmedi, avukatları bıraktı

Şikayetler üzerine tekrar aradığımız avukat Özge Demirel telefonlarımızı açmadı. WhatsApp'tan mesajlaştığımız Demirel, artık şirketin vekili olmadığını söyledi. Şirkette yer alan yazıyı hatırlattığımız Demirel, "şirketin yazıyı kaldırmayı unuttuğunu" belirtti. Öte yandan vekilliği neden bıraktığı sorumuza ise yanıt vermedi.

Şirketin telefonlarına ise hâlâ yanıt veren yok.

İhya Holding'e para kaptıran yurttaşlar şimdi Kainat Holding'de olduğu gibi dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışırken, şikayet etmeye hazırlanıyor.