Giresun'daki içki yasağı kanun aykırı ama gücünü AKP-CHP yakınlaşmasından alıyor

CHP de AKP de "yumuşama" sinyalleri veriyor. Bizzat Erdoğan, bugün yumuşamanın "kalıcı" olması temennisini dillendirdi.

Peki "yumuşama" ne? İki parti, hangi "doğruda" uzlaşıyor?

Bugün Giresun'da yaşanan bir gelişme, bu sorunun yanıtına dair ipuçları barındırıyor.

Açık alanda içki içme yasağı İstanbul'un ardından şimdi de Giresun’da.

Gerekçeler: Kamu güvenliği, düzenin sağlanması, genel sağlığın korunması...

Giresun Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanda içki içilmesine yönelik kanunları hatırlatarak bir genelge yayımladı. Valilik 'açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde' içki içilmesinin yasak olduğunu açıkladı. "Kamu güvenliği", "Düzeninin sağlanması", "Genel sağlığının korunması, ve "Suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçe olarak sunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içinde açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde içki içilmesine yönelik yasak kararının dün itibarıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

'5442 sayılı İl İdaresi Kanunu', '5326 sayılı Kabahatler Kanunu', '4250 sayılı İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu' ve '2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak hazırlandığı belirtilen genelgede bahsi geçen yerlerde içki yasaklandı.

Bu kapsamda:

1) Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,

2) Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda,

3) Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde,

4) Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda,

5) Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

6) İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde,

7) Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda,

8) Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde,

9) Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında,

10) Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde içki içilemeyecek.

İçki yasağı polisin inisiyatifinde

İstanbul Valiliği'nin geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta kamuya duyurulmayan bir genelgeyle açık alanlarda içki içilmesini yasakladığı ortaya çıkmıştı. Vali Davut Gül, yasağın eski bir karara dayandırıldığını, asıl gerekçenin ''kadınların huzuru'' olduğunu ve kararda yasal mevzuatın tekrarlandığını iddia etmişti.

Birçok kesim, Valiliğin ilk açıklamasına derhal ikna oldu. Oysa açıklama ikna edicilikten uzaktı. Çünkü genelge eski değildi, iki hafta öncesine aitti. Genelgede açık alanda alkollü içkilerin satış ve tüketiminin yasaklandığı açıkça yazıyordu ve bu yasalara aykırıydı.

AKP cephesi de yasakta ısrar etmek yerine, görünüşte geri adım attı. Meselenin ''kafa karışıklığı''ndan ibaret olduğunu savunan Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, açık alanda içkiye dair herhangi bir yasak kararı olmadığını, cezai yaptırımın sadece "çevreye rahatsızlık verenler" için uygulanacağını bildirdi.

Kolluk güçlerinin inisiyatifine bırakılan yasak hakkındaki tartışmalar bir süreliğine rafa kaldırıldı.

Üsküdar sahilde bira içmenin bedeli: 1295 lira

Tam iki ay sonra Üsküdar'da kamuya açık alanda içki içen bir yurttaşa, "çevreye rahatsızlık verecek şekilde içki içtiği" iddiasıyla 1295 lira para cezası uygulandı. Yurttaş, cezanın dayanıksız olduğunu savundu.

İstanbul'da kamuya açık alanlarda içki içmeyi yasaklama tasarrufu kolluk kuvvetlerinin tekelinde. Bu nedenle Üsküdar sahilinde "bira içilebilmesi" 31 Mart'tan sonra da istendiği takdirde yasaklanabilecek.

'Uzlaşı' alkol yasağında sağlandı

Bu durum belediyenin yetki ve sorumluluğundaki kapalı alanlar için geçerli değil. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halihazırda uyguladığı içki yasağı, Üsküdar Belediyesi'nin aksi yönde bir adım atmasının mümkün olamayacağını gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştığı 2019'da AKP'li rakibi Binali Yıldırım’la canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Yıldırım'ın belediyenin sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacağını iddia etmesi üzerine İmamoğlu kendisini, "Ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü’nde. Birinde alkol var mı allah aşkına" sözleriyle savunmuştu.

Bu uygulama İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından da devam etti. İBB'nin Üsküdar sınırları içerisinde 3 sosyal tesisi bulunuyor. Bu tesislerin hiçbirinde içki satışı yapılmıyor. İBB'nin açık havada düzenlediği konser ve etkinliklere içkiyle girilmesine izin verilmiyor.

Giresun Belediyesi de AKP'den CHP'ye 31 Mart 2024 seçimlerinde geçmişti. Seçim CHP'li Fuat Köse tarafından kazanılmıştı. Yasak kararının ardından belediyeden bir açıklama gelmedi.